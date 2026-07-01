Itaipú y ANDE se preparan para el “efecto hinchada” de los próximos partidos de Paraguay y Brasil

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) confirmó el detalle más preciso hasta ahora sobre el impacto que tuvo la clasificación paraguaya a octavos de final: la demanda eléctrica nacional tocó su piso más bajo de la noche, con 3.223 MW, a las 20:31, apenas un par de minutos después del penal que sentenció la eliminación de Alemania. El dato se desprende de un análisis técnico de la curva de carga del Sistema Interconectado Nacional (SIN) correspondiente al 29 de junio.

Según el reporte técnico de la ANDE, el comportamiento del sistema durante el partido contra los alemanes se puede resumir en cuatro tramos bien diferenciados.

Entre las 17:30 y las 18:15, coincidiendo con el primer tiempo, la demanda bajó de manera progresiva desde unos 3.620 MW hasta cerca de 3.450 MW, un descenso que la propia ANDE atribuye al llamado “efecto de concentración de carga”: comercios, restaurantes y procesos productivos se frenan porque buena parte de la población sigue el partido.

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El segundo tramo, entre las 18:15 y las 18:30, se observó el más brusco de toda la jornada. En apenas quince minutos, la demanda saltó de 3.510 MW a un pico de 3.870 MW, es decir, con un incremento de 360 MW casi instantáneo. La ANDE explica que ese salto responde a la sincronización masiva de miles de hervidores, microondas, cocinas de inducción y heladeras que se activan al mismo tiempo apenas termina el primer tiempo.

Un desafío para el despacho de carga

Ese pico extremo, dice la empresa estatal, no es solo un problema de disponibilidad de energía —Paraguay tiene de sobra, gracias a su matriz hidroeléctrica—, sino de velocidad de reacción. El Centro Nacional de Despacho de Carga necesita reservas operativas y capacidad de regulación de frecuencia y tensión listas para responder en minutos, algo muy distinto a la gestión de una demanda que crece de forma gradual durante una o dos horas, como ocurre en un día común.

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Del pico de 18:30 en adelante, la demanda volvió a bajar de forma sostenida hasta las 19:30, cuando terminó el tiempo reglamentario. Con el arranque del alargue hubo un repunte leve —mucho menor al del entretiempo—, seguido de otra caída hasta ese mínimo de 3.223 MW a las 20:31, justo después de la definición por penales. Desde ahí, la curva volvió a subir hasta 3.440 MW hacia las 21:00, ya con el país en modo festejo.

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Lo que dejó Itaipú del lado brasileño

La central binacional, por su parte, difundió los números de su intercambio con ambos países durante los dos encuentros futbolísticos del lunes. En el partido de Brasil ante Japón, el suministro de Itaipú al sistema brasileño se mantuvo estable en torno a los 4.000 MW antes del pitazo inicial, pero apenas terminado el encuentro, a partir de las 16:05, tuvo un salto de 1.406 MW en 19 minutos, un aumento del 30% equivalente a poner en marcha dos unidades generadoras a plena carga en cuestión de minutos.

Del lado paraguayo, el suministro de Itaipú cayó de 3.499 MW a 3.309 MW al inicio del partido ante Alemania, y durante el entretiempo subió 383 MW (11%) en apenas 11 minutos, antes de volver a bajar durante el segundo tiempo y repuntar otra vez al final del juego. Estos números —los de la binacional— miden el intercambio energético con Itaipú, mientras que los de la ANDE reflejan la carga total del sistema nacional; juntos permiten reconstruir con mayor precisión el fenómeno.

Lo que se viene: dos partidos el mismo fin de semana

Con Paraguay y Brasil avanzando en la Copa del Mundo, el próximo desafío llega este fin de semana. La selección paraguaya se mide con Francia el sábado 4, desde las 18:00, mientras que Brasil enfrenta a Noruega el domingo 5, a las 17:00. Itaipú adelantó que espera un comportamiento similar al ya registrado, aunque de menor intensidad por tratarse de un fin de semana, cuando la actividad comercial e industrial de base ya es más baja que en un día laboral.

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Tanto la ANDE como el Operador Nacional del Sistema (ONS) de Brasil sostienen que este tipo de curvas, lejos de ser una simple curiosidad, se está convirtiendo en un insumo técnico valioso para perfeccionar los modelos de pronóstico de demanda y la programación operativa de cara a los próximos partidos.