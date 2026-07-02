Alerta en la Ruta Bioceánica: baches de gran magnitud a solo años de inaugurarse la obra

Un video con una denuncia ciudadana se viralizó en las últimas horas en las redes sociales, poniendo nuevamente en el centro del debate la calidad de las obras públicas en el país. Un conductor, visiblemente preocupado por la seguridad vial, reportó el pésimo estado en que se encuentra un sector de la Ruta Bioceánica, tramo Loma Plata-Carmelo Peralta, específicamente en las inmediaciones del desvío a Isla Po’i.

El denunciante mostró un enorme “cráter” colmado de agua sobre la calzada asfáltica, que ya habría ocasionado importantes daños materiales y amenaza con provocar accidentes de mayor gravedad.

Según su relato, en la mañana de este miércoles un camión transganado cargado de animales sufrió la rotura de sus elásticos tras impactar contra el pozo, quedando prácticamente al borde del vuelco al costado del camino.

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“Tenemos un tremendo agujero donde podría, de repente, afectar a varios conductores, ya sea camiones con carga, vehículos livianos o motos”, advirtió el ciudadano en el material audiovisual, mientras mostraba una larga fila de camiones de gran porte detenidos a un costado de la ruta.

Una obra “llave en mano”, por la que el Estado sigue pagando millones

Lo que más indignación genera entre los usuarios de la red vial es la rapidez con la que se ha deteriorado la infraestructura vial. El tramo que conecta Loma Plata con Carmelo Peralta fue inaugurado oficialmente en 2022, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

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Pero la licitación y contratación de las obras fue liderada por Claudia Centurión, actual ministra del MOPC, cuando se desempeñaba como titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE) durante el gobierno de Horacio Cartes, cuando Ramón Jiménez Gaona era titular del MOPC. La obra fue presentada como uno de los proyectos insignia para el desarrollo logístico de la región.

Sin embargo, a pocos años de su habilitación, el pavimento ya presenta fallas estructurales severas que contrastan con la vida útil esperada para una inversión de esta magnitud y por la que el Estado continúa realizando pagos.

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La obra fue ejecutada por el Consorcio Corredor Vial Bioceánico (CCVB), integrado por la empresa brasileña Queiroz Galvão S.A. y la constructora paraguaya Ocho A S.A., del senador Luis Pettengill (quién incluso firmó el contrato). Fue bajo la Ley N° 5074, conocida como modalidad “llave en mano”, mediante la cual la contratista debe conseguir la financiación de la obra y el Estado realiza el pago posteriormente.

El proyecto tuvo un costo de US$ 443 millones, pero el Estado terminará desembolsando alrededor de US$ 732 millones al sumar los intereses de la financiación obtenida por la contratista mediante la emisión de bonos con garantía soberana, a través de UBS Securities LLC, además de otros préstamos de la banca local. El financiamiento se concretó en mayo de 2019, a una tasa del 7,5% y un plazo de 15 años, por lo que el Estado aún continúa pagando la obra.

Pobladores de la zona señalaron que este bache en particular ya provocó daños a varios vehículos durante los últimos días, lo que evidencia que no se trata de un hecho aislado.

Exigen respuesta del MOPC

Ante la escasa señalización y el riesgo permanente para quienes transitan por el lugar, choferes de camiones y conductores de vehículos livianos solicitaron al MOPC la reparación inmediata del tramo afectado, antes de que ocurra un accidente con consecuencias fatales.

Desde la institución informaron que el caso ya fue remitido al Departamento de Conservación de Rutas, dependencia que se encargará de ejecutar los trabajos de reparación.