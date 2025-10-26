Ruta de la Bioceánica presenta precarias reparaciones de bache y falta de limpieza en las banquinas

La ruta de 277 kilómetros, que une a las comunidades de Carmelo Peralta (Alto Paraguay) y Loma Plata (Boquerón), fue inaugurada en febrero de 2022 por el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez. A partir de aquel acontecimiento, y en forma reiterada, comenzó a presentar algunas zonas de hundimiento por causas desconocidas.

Estos socavones se dan casi siempre en la misma zona, comprendida entre los puestos policiales 65 y Centinela, en una franja de aproximadamente 100 kilómetros, en lugares donde antes había esteros. Las reparaciones siempre se realizan de forma precaria, como sucede en esta oportunidad.

Bioceánica: hundimientos, baches y precarios recapados a lo largo de la ruta inaugurada hace tres años

A pocos días de realizarse los bacheos, estos nuevamente se deterioran con el paso de los vehículos, sobre todo aquellos de gran porte. A esto se suma que en el trayecto denominado 180, ya llegando a Loma Plata, comienzan a detectarse pequeños baches que necesitan ser reparados.

Esta ruta fue construida por el consorcio Corredor Bioceánico, integrado por las empresas Queiroz Galvão S.A. y Ocho A. S.A., a un costo final de US$ 445 millones, bajo la modalidad “llave en mano”, dentro de la alianza público–privada.

Limpieza de banquinas

Otro de los inconvenientes que presenta la ruta Bioceánica hace referencia a la falta de limpieza de las banquinas, atendiendo que en varios kilómetros las malezas tomaron por completo ambos costados, poniendo en riesgo la visibilidad de los automovilistas, lo que podría ocasionar accidentes.

Los arbustos, como los famosos algarrobos que crecen a los costados, se desarrollan con mucha rapidez y, si no se detiene a tiempo su crecimiento, se convierten en árboles frondosos. Este es el tipo de planta que predomina en los laterales de las banquinas, y sus hojas tapan por completo la visibilidad, lo que resulta bastante riesgoso, sobre todo en áreas de curvas prolongadas.

Esta situación de falta de limpieza o mantenimiento de la ruta PY15 se da de forma permanente, pues constantemente los conductores que utilizan el camino de manera continua se quejan de esta situación, sobre todo por lo que podría representar para ellos a la hora de transitar por la zona.

Corredor Bioceánico

Una vez que culmine la construcción del puente internacional de la Bioceánica, que unirá a nuestro país con el Brasil prevista para finales del 2026, y también finalicen los trabajos de asfaltado del tercer tramo de la ruta Bioceánica, en un trazado de 224 kilómetros que unirá a las localidades de Mariscal Estigarribia con Pozo Hondo, en la frontera con la Argentina, entonces comenzará a funcionar el Corredor Bioceánico.

MOPC se desentiende de la limpieza de la ruta Bioceánica en el Chaco

La finalidad es unir los océanos Pacífico y Atlántico por caminos que atraviesan nuestro país, Argentina, Chile y Brasil, y así permitir a los países de esta región agilizar el comercio con el continente asiático, lo que significará un ahorro de más de 8.000 kilómetros en comparación con las rutas utilizadas actualmente.

Si no se realizan las reparaciones de forma correcta y no se mantiene una limpieza permanente de la ruta PY15, cuando comience a funcionar el corredor bioceánico este trayecto podría presentar serios inconvenientes para la gran cantidad de vehículos de gran porte, como los bitrenes, que deberán circular por la zona transportando todo tipo de mercaderías y cargas.