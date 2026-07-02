Atome no descarta llevar su millonaria inversión a otro país si no logra un acuerdo con la ANDE

Mediante una declaración con “relación con ciertos comentarios publicados en la prensa paraguaya, posteriores a determinados anuncios efectuados por Atome PLC -en su calidad de sociedad cotizada del Reino Unido, en cumplimiento de sus obligaciones regulatorias ante la Bolsa de Valores de Londres-”, la compañía señal que, “de buena fe y sin perjuicio de su posición”, la empresa continúa gestionando una salida amistosa para reencauzar el proyecto de hidrógeno verde en Villeta.

Destaca el “carácter estratégico nacional” del emprendimiento y que, según afirma, está “plenamente financiado” y listo para iniciar obras de forma inmediata.

La compañía destaca que comunicó formalmente a la ANDE su intención de discutir los puntos pendientes “de forma expedita y justa para todas las partes”, pidiendo el tiempo necesario para llegar a una conclusión amistosa.

Lea más: Bolsa de Londres suspende acciones de Atome tras trabas en la negociación con la ANDE

La criptominería y la IA: la comparación de Atome

En su comunicado, la empresa buscó diferenciarse de otro tipo de inversiones que actualmente se discuten en el país. Según Atome, su proyecto constituye “la única gran inversión industrial real y plenamente financiada en todo el Paraguay”, mientras que la criptominería tiene, a su criterio, “un impacto prácticamente nulo” en el empleo de largo plazo, y la inteligencia artificial tendría un impacto “bajo”, además de encontrarse “aún a varios años de materializarse de manera significativa”.

La firma sostine que Villeta está “plenamente alineada” con los objetivos del Presidente de la República de atraer inversiones hacia nuevas industrias, y afirmó que se trata de “la mayor inversión industrial individual en la historia del Paraguay”, con capacidad de generar 4.000 empleos durante la construcción y más de 1.000 empleos en la etapa de producción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Atome estimó que el proyecto de Villeta generaría para la ANDE más de US$ 1.000 millones en ingresos durante la vida del proyecto, cifra que, según la empresa, Paraguay “perdería frente a otro país si el proyecto no avanza”. La compañía citó además la misión institucional publicada por la propia ANDE, que establece su rol de “contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de la población”, para argumentar que el proyecto está alineado con ese mandato.

Lea más: Se filtra rechazo de la ANDE a Atome y desata fuerte malestar en plena negociación de tarifas

Esa proyección de ingresos millonarios para la ANDE contrasta con las advertencias de técnicos y ex directivos de la estatal, que calculan que una tarifa fija como la que reclama Atome —en torno a US$ 30 por MWh— podría generarle a la ANDE pérdidas de varios cientos de millones de dólares a lo largo del contrato, dado que el costo técnico de generación de la estatal ronda actualmente los US$ 44 por MWh y se proyecta al alza hacia 2030.

El respaldo de la banca de desarrollo

La empresa remarcó que cuenta con la “buena voluntad y la participación activa” de sus financiadores: IDB Invest (brazo privado del Grupo BID), IFC (brazo privado del Grupo Banco Mundial), el Banco Europeo de Inversiones, el neerlandés FMO, el alemán DEG, el danés IFDK, el fondo francés Hy24 y Sudameris.

Según Atome, tanto IDB Invest como el Banco Europeo de Inversiones también brindan apoyo financiero directo a la propia ANDE, un dato que la empresa utiliza para subrayar la coincidencia de intereses entre ambas partes.

Lea más: Atome: advierten que si la ANDE no aprueba tarifa pactada, cae el proyecto de US$ 665 millones

¿Un plan B fuera de Paraguay? Lo que respondió el CEO

Consultado por ABC sobre si existe la posibilidad de trasladar el proyecto a otro país vecino, Mussat evitó confirmar un destino alternativo, pero no descartó la opción. “Mientras las conversaciones continúen en curso, no podemos realizar mayores comentarios. Sin embargo, si no se alcanza una solución satisfactoria para Atome, revisaríamos nuestra posición y tomaríamos cuidadosamente las decisiones que correspondan”, respondió el CEO.

La empresa ya había señalado en su comunicado a la Bolsa de Londres que, si bien el Proyecto Villeta constituye su foco principal, cuenta con “otros proyectos en otras jurisdicciones”, una referencia que ahora cobra otro peso a la luz de la respuesta de Mussat.

La suspensión en Londres y la tarifa con la ANDE

Sobre la incidencia de la reciente suspensión temporal de la cotización de sus acciones en la Bolsa de Valores de Londres —motivada por la postergación de la presentación de sus estados financieros—, Mussat insistió en que la medida “no tiene incidencia alguna” sobre las conversaciones con la ANDE ni sobre la capacidad de la empresa de acceder a financiamiento o ejecutar el proyecto.

Lea más: Atome aguarda propuesta de ANDE sobre la tarifa de energía, tras reculada del Gobierno

“En la medida en que continúan las conversaciones sobre el PPA, y considerando el impacto material del Proyecto Villeta en la presentación de los estados financieros, se consideró apropiado diferir la finalización de las cuentas hasta que se resuelva la discusión del PPA, en cumplimiento de nuestros requisitos regulatorios”, explicó el CEO.

Acerca del estado se encuentran hoy las negociaciones por la tarifa para Atome, luego de la nota de ANDE (Nota N° P. 2380/2026) del 26 de junio, firmada por el titular de la estatal, Félix Sosa, Mussat sostuvo que “Atome continúa realizando todas las gestiones necesarias para procurar una solución mutuamente aceptable con la ANDE”.

Añadió que “Atome sigue contando con el apoyo de los actores vinculados al proyecto, todos los cuales esperan con interés el inicio de la construcción de este proyecto estratégico para el país y plenamente financiado”.

Lea más: ¿Quiénes son los directivos de Atome, la firma que podría acceder a energía más barata durante 15 años?

Cabe recordar que en dicha comunicación de ANDE, la empresa estatal rechazó formalmente la solicitud de Atome de acceder a una tarifa preferencial, insistiendo en que la empresa deberá pagar la tarifa técnica vigente si quiere convertirse en su cliente.

Un conflicto que ya lleva meses

La controversia se originó ya en enero de este año con la promulgación de los decretos energéticos 5306 y 5307, y en junio último alcanzó su climax, cuando el Gobierno los derogó. El documento había establecido un régimen tarifario especial para industrias electrointensivas como la de Atome.

La empresa sostiene que había recibido garantías “al más alto nivel” de que el PPA acordado se firmaría antes de fin de junio conforme a ese decreto, según señala la publicación española Investing.com de España, afirmación atribuida a Peter Levine, presidente de Atome PLC. Esto indicado por él finalmente no ocurrió y fue lo que derivó en la actual disputa por la tarifa.

Mientras tanto, Atome insiste en una tarifa fija dolarizada de US$ 30 por MWh a 10 o 15 años, es clave —según la empresa— para garantizar el retorno de una inversión en la que la energía representa cerca del 80% de los costos operativos, un punto que continúa sin resolverse pese a los sucesivos cruces públicos entre la compañía y la estatal eléctrica.