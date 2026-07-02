Contadores harán capacitaciones gratuitas para facilitar el uso del SIARA

Ante las dudas que todavía persisten entre empresas y organizaciones sobre el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (SIARA), Lilian Torres, referente de Resistencia Contable del Paraguay (RCP), explicó que las capacitaciones forman parte del acompañamiento que vienen realizando para facilitar el uso de la plataforma y resolver las consultas que presentan los usuarios.

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Capacitación virtual para el interior

La referente de Resistencia Contable anunció, en conversación con ABC Color, que harán una jornada virtual abierta prevista para el 13 de julio a las 14:00, que será transmitida a través de la página de Facebook de la organización.

Indicó que esta modalidad busca llegar principalmente a los usuarios del interior del país, quienes tienen mayores dificultades para asistir a las capacitaciones presenciales.

“La charla será totalmente práctica, gratuita, y vamos a hacerlo a través para que la gente del interior pueda llegar a esa capacitación”, refirió.

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Capacitaciones personalizadas

Por otro lado, Torres explicó que las capacitaciones presenciales son organizadas directamente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que la actividad virtual impulsada desde la organización a su cargo pretende ampliar el alcance del acompañamiento.

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Torres señaló que las jornadas presenciales se realizan mediante inscripción previa y con cupos reducidos para brindar atención personalizada a cada participante.

“Se están haciendo dos charlas por semana que se hacen en base al llenado de un formulario; se convoca a las personas y el grupo es de 20 personas porque es muy personalizado”, explicó.

Aseguró que el objetivo es que cada participante pueda plantear su caso particular y recibir asistencia durante la capacitación.

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Acompañamiento permanente

Torres aseguró que el trabajo de asistencia no se limita a las jornadas de capacitación.

Explicó que Resistencia Contable mantiene una comunicación constante con profesionales y usuarios mediante 20 grupos de WhatsApp, donde diariamente responden consultas relacionadas con el SIARA.

“El proceso de aprendizaje seguirá siendo clave durante las próximas semanas, considerando que aún existen usuarios que deben completar el registro”, concluyó.

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