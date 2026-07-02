Itaipú: lo que Peña resaltó de las inversiones financiadas con los fondos sociales de la binacional

De la presentación del tercer informe de gestión anual del Gobierno de Santiago Peña ante el Congreso Nacional, participaron las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, y también el director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún. Posteriormente, la binacional realizó un recuento de las obras que fueron mencionadas por el mandatario en dicho acto, y que son financiadas por los fondos sociales de Itaipú.

Cabe recordar que al fijar la tarifa de Itaipú en US$ 19,28 kW-mes por tres años (2024 al 2026), el presupuesto trianual que se asignó a los gastos socioambientales fue de un total de US$ 1.950 millones (US$ 650,9 millones anuales por país). En el mismo acuerdo entre Paraguay y Brasil, se estableció que estos fondos dejarán de existir a partir del año 2027.

El eje principal del informe presidencial giró en torno al crecimiento alcanzado por el país en los últimos años, obviando importantes temas pendientes. Entre los aspectos destacados por el jefe de Estado, manifestó que “como nunca antes el Estado invirtió en lo social”, por lo cual señaló que hoy existen muchos más paraguayos fuera de la pobreza.

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Niñez, educación y seguridad

Peña afirmó que el Paraguay vive el mejor momento económico de su historia. Luego, añadió que la economía paraguaya “no olvida a los más necesitados” y señaló que, desde que nacen, las personas más vulnerables son asistidas con el programa “Semillas del futuro”, financiado por Itaipú.

“Ya hemos inaugurado los primeros centros de atención a la primera infancia (CAIPI). Hay otros 15 en construcción y 30 más que están en proceso de inicio de obra. Con el programa Ñe’ẽry entregamos 19 millones de libros a nuestros estudiantes”, aseguró.

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En cuanto a la refacción de dos instituciones educativas del país, se refirió al Colegio Nacional de la Capital (CNC) y el Colegio Técnico Nacional (CTN); aunque las obras fueron entregadas pero con meses de retraso. Acotó que se están construyendo y equipando establecimientos educativos en los 17 departamentos del país.

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Igualmente, el jefe de Estado remarcó el apoyo de la binacional para el Programa Becas Gobierno del Paraguay, el cual respalda la formación universitaria y técnica de miles de jóvenes. Mencionó que llegaron a 20.000 estudiantes.

En cuanto a la seguridad y defensa nacional, informó que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional fueron dotadas de mayor y mejor equipamiento. Recalcó que más de 600 patrulleras, unas 1.600 motocicletas, 9.000 chalecos antibalas y 2.800 equipos de comunicación con GPS fueron entregados en este periodo para fortalecer la seguridad ciudadana.

Salud e infraestructura vial

En el aspecto sanitario, el mandatario subrayó que el Gobierno está llevando adelante la mayor renovación hospitalaria en la historia del Paraguay. “Terminamos los hospitales en Coronel Oviedo y Encarnación. Hoy estamos construyendo el Gran Hospital del Norte en Concepción, el Gran Hospital de Canindeyú en Curuguaty, un hospital en Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo, y estamos avanzando con la construcción en el departamento de San Pedro, en la ciudad de Santaní”, añadió el presidente Peña.

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Acotó que se proyecta un nosocomio para el Este y se está construyendo el nuevo hospital de Itauguá, el cual se traducirá en el mayor complejo hospitalario del territorio nacional. Igualmente, apuntó que fueron adquiridas 217 ambulancias.

En cuanto a la infraestructura vial, recordó el Plan 1000 con presencia en los 17 departamentos del país. También mencionó la próxima culminación del Puente de la Bioceánica entre Carmelo Peralta y Puerto Murtinho, para completar así el Corredor Bioceánico.

A su vez, destacó los avances en otras obras financiadas con los fondos socioambientales de Itaipú, como son la autopista elevada de salida a Asunción, el acceso al aeropuerto internacional desde Mariano Roque Alonso, el viaducto Las Residentas y la duplicación del Tape Tujá en Luque; y el viaducto del Kilómetro 10 en Ciudad del Este.

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Revitalización de sitios históricos

En otro momento, el jefe de Estado se refirió a las inversiones a través del programa Tekorenda de Salvaguarda Urgente del Patrimonio, cuyo objetivo es recuperar ocho sitios de alto valor histórico. En este sentido, resaltó la reparación de la Catedral San Blas de Ciudad del Este y la Catedral Metropolitana de Asunción.

Finalmente, el presidente Peña refirió que Paraguay se ha convertido en el epicentro del mundo, al ser anfitrión de eventos importantes, como los Juegos Panamericanos Junior, el Rally del Paraguay (distinguido como el mejor del mundo), y también fue sede de una cumbre mundial de la UNESCO por primera vez.

“De esta manera, la fuerza del río Paraná se transforma a través de ITAIPU en oportunidades, progreso y calidad de vida para miles de paraguayos, acompañando la construcción de un país con más desarrollo y un futuro cada vez más prometedor”, concluye la nota de prensa de Itaipú.