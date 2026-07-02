“Mucha gente muere por ser pobre”, alertan médicos tras el informe de gestión de Peña

El panorama de la salud pública en Paraguay dista bastante del optimismo oficialista. Tras el informe anual de gestión brindado por el presidente de la República, Santiago Peña, ante el Congreso de la Nación, las reacciones desde el sector médico no se hicieron esperar. La doctora Rossana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), expuso las carencias del sistema, calificando los avances celebrados por el Ejecutivo como “bastante insuficientes”.

“Él en algún momento dijo que todavía se le debe mucho a la salud, pero la cuestión acá es no justificar con lo que él está diciendo de que estamos mejorando”, arrancó señalando la profesional al tiempo de cuestionar el destino y la planificación de los recursos estatales.

Hospitales vacíos de especialistas y el fracaso de la descentralización

Si bien el gobierno de Peña destaca la inversión de unos 500 millones de dólares en infraestructura, incluyendo la construcción de dos nuevos grandes hospitales, desde el Sinamed advierten que las paredes no curan solas. El déficit real se encuentra en el talento humano y en el fracaso de una descentralización efectiva, lo que obliga a los compatriotas del interior a seguir migrando en busca de auxilio médico.

“¿Estos dos grandes hospitales realmente están cumpliendo la función? ¿Tienen la cantidad suficiente de médicos especialistas para brindarle a la población lo que necesita? ¿Siguen viniendo los pacientes desde Encarnación o desde Coronel Oviedo? Sí, siguen viniendo”, criticó González.

La médica ejemplificó la crítica situación regional con la falta de especialistas de alta complejidad: “Un niño tiene que ser derivado de Coronel Oviedo porque en todo el departamento de Caaguazú u otros departamentos no se cuenta con un cirujano pediátrico”.

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A esto se suma el éxodo de profesionales debido a los bajos salarios. Según detalló, el Instituto de Previsión Social (IPS) ofrece contratos de G. 3.800.000 mensuales, mientras que el Ministerio de Salud ronda los G. 5.000.000, montos ínfimos que empujan a los médicos al sector privado.

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Hacinamiento y tercerizaciones fallidas

La crisis no es exclusiva del Ministerio de Salud; golpea con igual o mayor fuerza a los asegurados del IPS, que aportan mes a mes parte de sus salarios. González denunció retrasos de hasta seis meses para conseguir turnos en el agendamiento virtual, además de obras de infraestructura eternas que atentan contra la dignidad de los pacientes.

“Pueden ir a ver dentro de la sala de parto del IPS central, que es una de las maternidades más grandes del país, donde hace un año están en refacción. Los pacientes siguen hacinados en un lugar, siguen pariendo en un lugar donde están las pacientes amontonadas. Es lo mismo que pasó en el hospital de Barrio Obrero, lo mismo que pasa en muchos hospitales donde se arreglan supuestamente y los pacientes están ahí (…) Cuando refaccionás algo tiene que ser rápido y se tiene que dar un plan B y que se les traslade a un lugar óptimo donde le pueda brindar la atención con seguridad”, se quejó González.

Asimismo, echó por tierra la idea de que la privatización de servicios fuera la solución para los asegurados, apuntando directamente a las tercerizaciones. “Meprotec (empresa contratada por la previsional para la realización de estudios) iba a ser la solución, el privatizar iba a ser una solución, pero es mentira. Sigue habiendo listas de espera larguísimas y no hay una solución dentro de los propios hospitales cuando hay una urgencia”, remarcó.

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Déficit de insumos y equipos pone en riesgo la vida de pacientes

Para la doctora González, el termómetro de la salud pública se mide en las urgencias y no en los discursos oficiales. Actualmente, la falta de mantenimiento mantiene fuera de servicio a tomógrafos, máquinas de radiografías y laboratorios enteros por falta de reactivos químicos.

“¿Cuál es nuestro peor temor como paraguayos? Verle morir a un ser querido. Y tenemos que garantizar la posibilidad de que por lo menos se luche por la vida de esa persona, pero hoy no tenemos eso. Cuando llegues al hospital y te digan: ‘Sí, tengo cama para vos, tengo un turno dentro de una semana’ y los medicamentos en la urgencia no falten, ese día voy a ser la primera en decir que estamos mejor. Hoy, mucha gente muere por ser pobre”, expresó.

Al cierre de su descargo, la secretaria general del Sinamed instó a las autoridades a reordenar las prioridades del Estado, criticando además que los programas de becas en el extranjero beneficien históricamente a “amigos o hijos de políticos” en lugar de enviar a los mejores promedios médicos a especializarse fuera del país.