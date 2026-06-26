Reajuste del salario mínimo: estos son los pagos por hora, día y jornada nocturna

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) oficializó los nuevos montos del salario mínimo tras el reajuste del 5%, vigente desde el próximo 1 de julio, conforme al Decreto N° 6225/26.
La actualización impacta en los valores del salario mensual, diario y por hora, tanto para trabajadores de jornada diurna como nocturna, además del empleo a tiempo parcial.
Para la jornada diurna, el salario mínimo mensual queda fijado en G. 3.044.000.
Bajo esta modalidad:
- Salario diario (jornal): G. 117.077
- Salario diario para mensualizados: G. 101.467
- Salario por hora: G. 12.683.
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Trabajo nocturno: recargo del 30% eleva los ingresos
El trabajo nocturno mantiene el recargo legal del 30%, lo que eleva significativamente los montos salariales.
Con la actualización vigente:
- Salario mensual nocturno: G. 3.957.200
- Salario diario (jornal): G. 152.200
- Salario diario para mensualizados: G. 131.907
- Salario por hora: G. 18.844.
Empleo a tiempo parcial: cuánto se paga por hora
Para los trabajadores de jornada reducida o empleo parcial, el reajuste también establece nuevos valores por hora:
- Hora diurna: G. 14.634
- Hora nocturna: G. 21.743
Estos montos aplican a contratos con carga horaria inferior a la jornada completa, bajo normativa laboral vigente.
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¿Dónde denunciar el cobro irregular?
El MTESS recordó que los trabajadores pueden denunciar el incumplimiento del pago del nuevo salario mínimo desde julio.
Las denuncias pueden realizarse a través del canal de WhatsApp habilitado: (0993) 308-100.