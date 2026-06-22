“Che Róga Pora 3.0″: Estas son las novedades que informó AFD para ampliar ofertas de viviendas

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) trabajan en mecanismos para atender no solo el acceso a la vivienda por el lado de los beneficiarios, sino también por parte de los desarrolladores inmobiliarios. Eso, considerando que hay una gran necesidad de soluciones habitacionales en Paraguay pero, al parecer, la oferta y la demanda no están alineadas con la capacidad real de financiamiento de ambos lados.

En pocas palabras: Muchas viviendas ofrecidas hoy son muy caras para las familias y, al mismo tiempo, los encargados de construir los edificios, casas y departamentos, no tienen suficiente margen para ofrecer soluciones habitacionales a ese segmento de la población de clase media.

Lea más: En 70 años, Paraguay sumó 1.500.000 viviendas

Es por es que sigue habiendo una gran necesidad no atendida en Paraguay, en dicho sector, conforme con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los resultados del Censo Nacional 2022 informaron que déficit habitacional total afecta a 1.117.212 viviendas, de las cuales, 108.678 unidades corresponden al déficit cuantitativo (casas nuevas), mientras que el cualitativo asciende a 1.008.534 viviendas que requieren mejoras, ampliaciones o refacciones.

AFD y su propuesta para ampiar acceso a la vivienda

En esa línea, Fernando Lugo, gerente general de AFD, remarcó que para ampliar el acceso a la vivienda es necesario financiar tanto a las familias como a quienes construyen las viviendas. Por ello, el programa Che Róga Porã 3.0, lanzado en mayo pasado, no sólo aumentó los montos financiables y amplió el rango de ingresos de las familias beneficiarias, sino que también incorporó nuevas flexibilidades en el Programa de Financiamiento para el Desarrollo de Emprendimientos Inmobiliarios (PRODESI) a través de la banca de segundo piso.

“Facilitar el acceso al crédito para comprar una vivienda es fundamental, pero también es necesario que existan suficientes proyectos habitacionales disponibles para atender esa demanda”, indicó el gerente de la AFD.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una herramienta para la previsibilidad financiera

El PRODESI tradicional financia hasta el 70% del proyecto, con plazos de hasta cinco años e incluye un período de gracia durante la etapa de construcción. Mientras que la versión del PRODESI orientada a Che Róga Porã es exclusivamente para viviendas de clase media y media-baja de este programa, explicó Lugo. Contempla hasta el 85% de financiación, un tope de US$ 2 millones por operación y una tasa preferencial máxima del 9,9%.

“Siempre que las viviendas efectivamente sean destinadas a familias beneficiarias de Che Róga Porã, el desarrollador puede acceder a condiciones más favorables que las previstas en el PRODESI tradicional”, indicó Lugo.

Agregó que la herramienta ofrece previsibilidad financiera y también reduce la dependencia exclusiva de las preventas para sostener el flujo de caja. Por otro lado, aclaró que el PRODESI no pretende reemplazar las fuentes tradicionales de financiamiento, sino complementarlas y fortalecer las condiciones para generar una mayor oferta habitacional.

Lea más: Che Róga Pora 3.0: Cuáles son los nuevos requisitos

Opciones de vivienda en Expo y Foro Che Róga Porã

Todo lo indicado por Fernando Lugo corresponde al segmendo de la oferta de viviendas. Pero, ¿qué hay del lado de la demanda?

Precisamente, por el lado de las familias que desean acceder al programa, la modalidad Che Róga Porã 3.0 elevó de seis a nueve salarios mínimos el tope de ingresos totales del hogar para acceder al programa.

Asimismo, incrementó hasta G. 790 millones el monto máximo financiable. Dichos cambios permiten ampliar el universo de familias que pueden acceder a la vivienda y llegar a hogares que antes no contaban con alternativas adecuadas, indicó Lugo.

Un puente entre familias y el financiamiento de viviendas

“La Expo Che Róga Porã será precisamente el primer gran espacio para impulsar estas nuevas condiciones. Llevar las oportunidades directamente a las familias y que más paraguayos den ese paso hacia su casa propia”, señaló. El evento será el sábado 25 y el domingo 26 de julio en el Puerto de Asunción, con acceso libre y gratuito.

El gerente de la AFD remarcó que aún persiste una falta de información sobre el programa. Contó que muchas personas creen que no califican, desconocen los requisitos o no saben qué proyectos habitacionales están disponibles.

“La Expo busca justamente reducir esa brecha de información, reuniendo en un mismo lugar a instituciones financieras, desarrolladores inmobiliarios y otros actores vinculados al ecosistema de vivienda”, indicó.

Lea más: Más allá de la casa propia: Esta es la hoja de ruta que recomiendan expertos para construir cuidad

Se mostrarán opciones de viviendas y de créditos

Añadió que el objetivo es generar un espacio práctico y accesible donde las familias puedan conocer opciones concretas y tomar decisiones informadas sobre “uno de los proyectos más importantes de sus vidas”.

Según lo señalado, la AFD estará presente brindando información integral sobre Che Róga Porã 3.0 y las distintas alternativas de acceso a la vivienda.

En cuanto al foro, reunirá a los principales actores de la vivienda, urbanismo y hábitat, tanto del sector público como privado. La idea es un diálogo multisectorial que identifique los puntos débiles de Paraguay en esas áreas y que marque una hoja de ruta hacia el desarrollo, indicaron los organizadores.

“También contaremos con espacios de diálogo y análisis donde se abordarán temas vinculados al desarrollo del sector vivienda, las oportunidades de crecimiento del mercado habitacional y los desafíos que enfrenta Paraguay para reducir su déficit de vivienda”, concluyó Lugo.