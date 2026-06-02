Itaipú: fuerte caída de los pagos en los primeros cinco meses de este año

En el lapso comprendido entre enero y mayo del presente ejercicio, la entidad binacional publica que transfirió a nuestro país US$ 205.265.900, en tanto que, en el mismo período del año pasado envió US$ 234.673.800, o sea US$ 26.407.900 más que en este año.

En ese paquete de pagos desde la entidad binacional, el informe mensual de su Dirección Financiera, que distribuye mensualmente la Asesoría de Comunicación Social-División prensa, se observa que las transferencias en concepto de Compensación por Cesión de Energía, mermaron este año en un 34,15%.

Entre enero a mayo últimos, los pagos al Paraguay por la cesión de su derecho sobre la energía de Itaipú sumaron US$ 55.553.300, mientras en similar período del ejercicio precedente alcanzaron US$ 84.210.200, o sea 28.757.000 más que en este año.

Lea más: Paraguay, 40 años después, sigue lejos del “justo precio” por su energía en Itaipú

En lo concerniente a los “royalties”, una suerte de alquiler que abona la binacional a los propietarios del río Paraná, el informe consigna que en los primeros cinco meses de 2026 las remesas sumaron US$ 109.297.000, y el año pasado (enero-mayo) US$ 110.549.500, o sea 1,13% más que este año, en números Absolutos (US$ 1.250.500 más).

<b>La ANDE con leve aumento</b>

El último renglón esta configurado por los beneficios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), los que este año, en el lapso en estudio, sumaron US$ 40.515.600 y en el 2025 US$ 39.914.000, 1,51% menos que la cantidad que percibió en el corriente ejercicio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los “Royaltíes”, así como los beneficios de la ANDE (Resarcimiento por Cargas de Administración y Supervisión Relacionadas con Itaipú -mensual- y las utilizadas por el capital que aportó para la constitución de la entidad binacional -anual- integran el Costo de Servicio de Electricidad de la hidroeléctrica.

Lea más: Itaipú: Brasil vaticina que tendrá la “tarifa más baja del país” tras acuerdo con Paraguay

La Compensación por Cesión de Energía, en rigor el valor al que se redujo el precio del excedente paraguayo en Itaipú (US$ 4,5/MWh), desde enero de 1986 no forma parte del Costo de la KWmes de la binacional, sí hasta enero de 1986, por extraño que parezca.

Acerca de las causas de la fuerte reducción de las remesas desde Itaipú nada se explica en el material informativo que distribuyen, destacan sí que la central tuvo un “óptimo desempeño” en generación de energía, y que la binacional sigue “honrando en tiempo y forma sus compromisos financieros”.

Lea más: Baja la producción de la central Itaipú

Un año con poca agua, pronostican

En fuentes brasileñas, especialmente en las de las publicaciones del vecino país, se insiste en advertir que la reducción de referencia se debe a la menor afluencia de agua a las represas hidroeléctricas. Pronostican inclusive que la característica de los ríos de la región en la cual se inserta Itaipú, no será precisamente la de abundancia de agua.