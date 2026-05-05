Itaipú: Transferencias al Estado caen 15% en el primer cuatrimestre del 2026

La Itaipú Binacional reportó al cierre de abril de 2026 una inyección total de US$ 165.324.600 a favor del Estado paraguayo. Si bien la entidad destaca que está honrando los compromisos financieros en “tiempo y forma”, el comparativo con el ejercicio anterior revela una curva descendente de los ingresos que percibe el Tesoro Nacional de los conceptos establecidos en el Anexo C del Tratado.

Durante los primeros cuatro meses del 2025, la entidad binacional había remesado un total de US$ 194 millones, que exhibe una diferencia negativa de US$ 28,7 millones para las arcas públicas en lo que va de este 2026. Esta disminución impacta directamente en la disponibilidad de recursos para gobernaciones, municipios, así como la del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae).

Cesión de energía, el rubro más afectado

El desglose de los datos técnicos muestra que la cesión de energía es el ítem con la caída más pronunciada. Mientras que de enero a abril del 2025 Paraguay recibió US$ 71,5 millones por este concepto, en el mismo lapso de 2026 la cifra bajó a US$ 45,6 millones.

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Por otro lado, los royalties también sufrieron un ligero retroceso, pasando de US$ 90 millones en el primer cuatrimestre del año pasado a US$ 86,9 millones en el presente ciclo.

La única institución que logró mantener sus márgenes, e incluso registrar un levísimo incremento, fue la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). La estatal percibió US$ 32,7 millones en concepto de resarcimiento de cargas de administración y utilidades, frente a los US$ 32,5 millones recibidos en el periodo anterior.

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Comportamiento del mes de abril

Al analizar exclusivamente el cuarto mes del año, se observa una tendencia mixta. En abril de 2026, los pagos por royalties se mantuvieron estables en US$ 21 millones, igualando la marca de abril de 2025. Sin embargo, la compensación por cesión de energía para el Fonae fue de apenas US$ 9 millones, un desplome frente a los US$ 14 millones ingresados en el mismo mes del año anterior.

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Desde la Dirección Financiera de la Entidad insisten en que estos desembolsos son “fundamentales para que gobernaciones, municipios y la empresa estatal puedan llevar adelante sus correspondientes obras en beneficio de los pobladores”. No obstante, el menor flujo de divisas genera interrogantes sobre el ritmo de ejecución de proyectos de infraestructura y merienda escolar que dependen de estos fondos.

Respecto a la importancia de la previsibilidad financiera, el informe oficial de la binacional resalta que los pagos permiten a la ANDE “tener fondos garantizados y previsibles para así cumplir sus planes de inversión”, buscando asegurar la calidad del servicio eléctrico a nivel nacional pese a la fluctuación de los ingresos globales por la generación de energía.