Obras en Avelino Martínez: ¿Dónde pueden hacer consultas los vecinos?

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que la renovación integral de la avenida Avelino Martínez continúa avanzando con la ejecución simultánea de obras de rehabilitación vial y drenaje pluvial.

Este el proyecto busca transformar una de las principales vías de conexión entre Tres Bocas y San Lorenzo, mejorando la circulación y reduciendo los problemas ocasionados por las aguas de lluvia.

De acuerdo con los datos, la intervención se ejecuta de manera coordinada con instituciones como la ANDE y la ESSAP, permitiendo resolver de forma simultánea las interferencias de servicios públicos que surgen durante la obra.

Aunque estas tareas requieren una planificación más compleja y pueden influir en los tiempos de ejecución, los trabajos continúan desarrollándose conforme al cronograma previsto y a las condiciones climáticas, de acuerdo con lo informado por la cartera.

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Avelino Martínez: se prevé pvimento de hormigón

Al brindar un panorama sobre el desarrollo de los trabajos, el ingeniero Jorge Echauri, supervisor de la obra, informó que en el lote 1 ya fueron ejecutados unos 400 m de alcantarillas en el primer frente del sistema de drenaje y otros 300 metros en el segundo. Estas obras forman parte de la infraestructura que permitirá mejorar el escurrimiento de las aguas de lluvia sobre la avenida.

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De forma paralela, continúan las labores relacionadas con la construcción de registros y otras estructuras complementarias del sistema de drenaje. Asimismo, desde la segunda quincena de julio está previsto iniciar los trabajos de preparación del suelo y conformación de las bases que servirán de soporte al futuro pavimento de hormigón.

En el lote 2 de la obra también finalizaron las alcantarillas desde Avelino al arroyo San Lorenzo, (tramo de 85 m) y prosigue la instalación de las mismas en distintos sectores de la avenida principal.

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Actualmente los trabajos se concentran a la altura de la calle Nuestra Señora de la Asunción. Estas tareas son fundamentales para canalizar el agua de lluvia hacia el arroyo San Lorenzo y mejorar el funcionamiento del sistema de desagüe.

Línea de atención ciudadana

En ese sentido, Echauri destacó que uno de los ejes del proyecto es mantener un contacto permanente con los vecinos. “Estamos día a día en contacto con los frentistas, cada intervención se les informa”.

Asimismo, señaló que las consultas y requerimientos de los vecinos son atendidos de manera permanente, procurando dar respuestas ágiles durante el desarrollo de la obra. Para ello, continúa habilitada la línea de atención ciudadana (0981 158 212), disponible para responder consultas e informar sobre las intervenciones y desvíos previstos.

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Obras de US$ 6,6 millones por km

Es que la intervención –que abarca casi 6 kilómetros hasta su conexión con Tres Bocas (ruta PY01) y la ruta PY02– demandará una inversión total de G. 242.759 millones (unos US$ 39,8 millones al cambio actual), lo que significa un costo de unos US$ 6,6 millones por kilómetro, muy por encima del precio de las rutas en el país (entre US$ 1 y 2 millones por km).

El primer tramo, a cargo del Consorcio Vial GS (T&C S.A. y Black S.A.), representado por Francisco Griñó, adjudicado por G. 128.455 millones, se extiende desde el kilómetro 0,200 hasta el 3,5.

El segundo frente corresponde al Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/49 (Constructora Asunción S.A. y Enrique Edgardo Díaz Benza Cano), representado por José Díaz Benza, con una inversión de G. 114.303 millones, y comprende desde el kilómetro 3,5 hasta el 5,95.