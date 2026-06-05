Reforma del transporte público: esta será la primera unidad funcional que licitará el MOPC, según Centurión

En medio de la crisis del transporte público de pasajeros por los retrasos en el pago del subsidio a las empresas transportistas, la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, confirmó cuál será la primera unidad funcional que se licitará en el marco de la Ley N.º 7617/2026, que establece la rectoría sobre el transporte terrestre.

A través de sus redes sociales, la ministra respondió consultas de usuarios y señaló que la primera unidad funcional en ser licitada será la correspondiente al corredor de la avenida Mariscal López, lo que permitirá reincorporar al sistema el itinerario de la exlínea Inter 55, al que dio énfasis.

“El Inter 55, que te cuento, era la línea que yo usaba entre mi casa y la Facultad de Ingeniería cuando me iba al campus de la UNA. Vuelve y va a ser reincorporado al sistema con la licitación de nuestra primera unidad funcional: el corredor de la avenida Mariscal López. El Inter 55 vuelve desde la zona de Artigas, va por Sacramento, avenida Mariscal López, hasta llegar al campus de la universidad en San Lorenzo”, expresó la ministra en un video difundido por el MOPC.

Sin embargo, Centurión no brindó detalles sobre el proceso licitatorio, los plazos previstos ni si se convocará por separado la operación del servicio y la adquisición de los buses. Tampoco se sabe cuáles serán los principales itinerarios del corredor.

Por su parte, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, sigue sin dar explicaciones sobre la implementación de esta primera unidad funcional ni sobre el nuevo conflicto con los transportistas por el retraso en el pago del subsidio correspondiente a abril.

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¿Qué son las unidades funcionales?

Una de las principales innovaciones de la reforma es justamente la creación de las denominadas unidades funcionales, que servirán de base para las futuras licitaciones del transporte público.

El nuevo modelo dejará atrás el esquema actual de líneas individuales para organizar el servicio mediante agrupaciones de rutas definidas con criterios técnicos. Con ello, se proyecta pasar de las actuales 36 líneas a aproximadamente 10 operadoras, además de incorporar la integración tarifaria, que permitirá realizar varios viajes dentro del sistema con un único pasaje.

Según el artículo 29 del Decreto Nº 5969, reglamentario de la Ley Nº 7617/2026, las unidades funcionales son agrupaciones de rutas estructuradas en función de la interacción de los viajes diarios, las características territoriales y geográficas, la ubicación de actividades económicas y de servicios, así como la organización del área metropolitana.

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El decreto aclara que estas unidades no constituyen divisiones administrativas rígidas ni se limitan a trayectos específicos o zonas preexistentes. Por el contrario, se trata de ámbitos operativos flexibles que podrán modificarse conforme evolucionen los patrones de movilidad, la expansión urbana y la oferta de transporte.

En la práctica, las unidades funcionales agrupan rutas que funcionan como un solo bloque operativo, definido según la forma en que las personas se desplazan realmente dentro del área metropolitana, y no en función de recorridos aislados.

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Hasta el momento, el Viceministerio de Transporte (VMT) no ha divulgado los detalles técnicos de la primera unidad funcional que prevé licitar durante el segundo semestre de este año.

Revisión periódica de las unidades

El artículo 30 del decreto reglamentario establece que el VMT revisará periódicamente las unidades funcionales considerando factores como la demanda de viajes, los cambios en los servicios disponibles, nuevas infraestructuras viales y transformaciones en la actividad económica y social.

Para ello se analizarán los flujos origen-destino, los patrones de viaje dentro de áreas urbanas específicas, los datos de oferta del transporte público, la red vial existente y las barreras físicas, como ríos o infraestructuras ferroviarias.

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Licitaciones incluirán buses, infraestructura y servicios

El nuevo modelo no se limitará a la concesión de rutas. El VMT también prevé licitar componentes clave del sistema, como la flota, la infraestructura (pardas, terminales), la operación y diversos servicios complementarios.

Si bien se permitirá la participación del sector privado en la provisión de buses, el Estado también podrá adquirir los colectivos y ponerlas a disposición de los operadores. En ese marco, se priorizará la incorporación de buses eléctricos y se fijará un límite máximo de antigüedad de 15 años para las unidades.

Asimismo, se licitarán patios de maniobra, terminales y estaciones, además de servicios vinculados a la gestión tecnológica, la fiscalización y la inspección del sistema.

Las futuras licitaciones también exigirán sistemas de trazabilidad operativa y mecanismos de cobro electrónico interoperables incluyendo medios de pagos digitales (tarjetas, QR, APP, etc). El decreto, además, habilita la posibilidad de otorgar concesiones para infraestructura y servicios complementarios a cuenta y riesgo del concesionario.