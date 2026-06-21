Economía
21 de junio de 2026 a la - 15:23

Transporte público: conozca el esquema de transbordo vigente y cómo funciona

Cinco adultos sentados en un autobús eléctrico moderno, con asientos rojos y ambiente cómodo.
Pasajeros adultos viajan en un autobús en el área metropolitana.

El esquema de transbordo del transporte público de pasajeros permite a los usuarios combinar distintas líneas dentro de una ventana de 120 minutos con beneficios tarifarios que, según el caso, incluyen descuentos o incluso la posibilidad de realizar varios viajes con un solo pasaje. En esta nota le contamos cómo funciona y qué líneas están habilitadas.

Por Víctor Ferreira

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, implementó el Plan de Integración y Transbordo Universal, que ya permitió a los usuarios ahorrar G. 2.735 millones mediante 883.445 transbordos realizados desde diciembre de 2025.

La medida, establecida mediante la Resolución Nº 78/2025, permite combinar distintos servicios dentro de una ventana de 120 minutos con beneficios tarifarios que reducen el costo de los viajes y amplían las opciones de conexión.

De acuerdo con los datos, su utilización mostró un crecimiento sostenido desde su implementación, con 70.320 transbordos en diciembre de 2025; 120.732 en enero; 123.784 en febrero; 140.168 en marzo; 157.718 en abril; y 193.338 en mayo de 2026.

A través de las empresas adheridas al sistema, los beneficios de transbordo alcanzan a los principales corredores del área metropolitana, conectando Asunción con ciudades como San Lorenzo, Luque, Capiatá, Itauguá, Lambaré, Limpio, Areguá, Ypané, Guarambaré, Itá y Mariano Roque Alonso. Esta cobertura amplía las opciones de viaje para los usuarios y facilita las conexiones entre distintos puntos de la red de transporte público.

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Imagen sin descripción

Estos son los esquemas de transbordo

Transbordo intraempresa: se produce entre líneas de una misma empresa permisionaria del Viceministerio de Transporte (VMT) dentro de una ventana de 120 minutos.

Transbordo interempresa: se produce entre líneas de distintas empresas permisionarias del VMT dentro de una ventana de 120 minutos.

El esquema de transbordo intraempresa permite combinar líneas operadas por una misma empresa y contempla distintos niveles de beneficio. Capiatá S.R.L., Mariscal López S.R.L., San Isidro S.R.L., Magno S.A. y el Consorcio Arapoti ofrecen un descuento del 100% tanto en el primer como en el segundo transbordo. Grupo Bene S.A. aplica un descuento del 50% en ambos transbordos, mientras que Ñandutí S.A. brinda gratuidad en el primer transbordo y un descuento del 50% en el segundo.

Por su parte, el esquema de transbordo interempresa permite combinar servicios de distintas empresas con beneficios tarifarios. Ofrece gratuidad total en el primer y segundo transbordo para las conexiones entre Magno S.A. y San Isidro S.R.L., y descuentos del 100% en el primer transbordo y del 50% en el segundo para las combinaciones entre Ñandutí S.A. y 3 de Febrero S.A.; Transporte y Turismo Lambaré S.A. y La Sanlorenzana S.A.; así como entre Ñandutí S.A. y La Sanlorenzana S.A.

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Regulada de buses en Gran Asunción.
Regulada de buses en Gran Asunción.

Líneas involucradas en cada esquema

Transbordo intraempresa:

  • Beneficio: 100% de descuento en el primer y segundo transbordo
  1. Capiatá S.R.L.: líneas 53, 58 y 128.
  2. Mariscal López S.R.L.: línea 38.
  3. San Isidro S.R.L.: líneas 48, 51 y 85.
  4. Magno S.A.: líneas 12, 29 y 43.
  5. Consorcio Arapoti: líneas E1, E2 y E3.
  • Beneficio: 50% de descuento en el primer y segundo transbordo
  1. Grupo Bene S.A.: líneas 11 y 203.
  • Beneficio: 100% de descuento en el primer transbordo y 50% en el segundo
  1. Ñandutí S.A.: líneas 27 y 165.
  • Transbordo interempresa:Beneficio: 100% de descuento en el primer y segundo transbordo
  1. Magno S.A. (líneas 12, 29 y 43) y San Isidro S.R.L. (líneas 48, 51 y 85).
  • Beneficio: 100% de descuento en el primer transbordo y 50% en el segundo
  1. Ñandutí S.A. (líneas 27 y 165) y 3 de Febrero S.A. (línea 454).
  2. Transporte y Turismo Lambaré S.A. (líneas 23, 24 y 33) y La Sanlorenzana S.A. (líneas 45, 50 y 56).
  3. Ñandutí S.A. (líneas 27 y 165) y La Sanlorenzana S.A. (líneas 45, 50 y 56).

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Autobuses de distintos colores estacionados en una calle urbana, sin personas visibles en el entorno.
Servicio de buses en Asunción y el área metropolitana.

Itinerarios o zonas que cubren

  • Capiatá S.R.L. – Líneas 53, 58 y 128: ramales Rojas Cañada, Toledo Cañada (Mariano Roque Alonso y Capiatá) y Capiatá-Toledo (Capiatá y Lambaré).
  • Mariscal López S.R.L. – Línea 38: ramales Liceo, Gical San Antonio, Salinas, Ypané Centro, Paso de Oro y Thompson (Ypané y Asunción).
  • San Isidro S.R.L. – Líneas 48, 51 y 85: ramales Artigas, Villa Madrid (Lambaré y Limpio), Autopista, Identificaciones, Caacupemí (Areguá y Lambaré), Maka’i (Luque) e IPS (Guarambaré y Asunción).
  • Magno S.A. – Líneas 12, 29 y 43: Florida, Sinalco, IPVU, Reducto y Anahí (San Lorenzo y Asunción); Molino, San Miguel y Laguna Grande (Luque y Asunción); Villa Km 23, Toledo Km 26 y Cías. 8 y 9 (J. A. Saldívar y Asunción); Campo Verde, Kennedy (Capiatá y Asunción) y Thompson (Ypané y Asunción).
  • Grupo Bene S.A. – Líneas 11 y 203: ramales Directo, Kokue Guazú, Guayaibity, IPS, Mercado 4, Yukyry y Costa Fleitas (Areguá y Asunción), además de Kokuere (Capiatá y Asunción).
  • Ñandutí S.A. – Líneas 27 y 165: ramales Republicano (Capiatá y Asunción), Hospital Nacional, Conavi Km 25, Ñu Po’i, Mbokajaty Norte, Yvyraty, Hugua Poty, MSP y Cañadita (Itauguá y Asunción).
  • Consorcio Arapoti – Líneas E1, E2 y E3: San Lorenzo-Asunción por Eusebio Ayala y Mariscal López (E1 y E2), y Aeropuerto-Asunción (E3).
  • La Sanlorenzana S.A. – Líneas 45, 50 y 56: ramales Sinalco, Lucerito, Tayazuapé, Km 10, Cía. 7, Cía. 8, Mita’i, San José, Laurelty y Lérida (San Lorenzo y Asunción).
  • Transporte y Turismo Lambaré S.A. – Líneas 23, 24 y 33: ramales Super 6-Limpio, Héroes del 70, Super 6-Villa Madrid, San Isidro-Piquete Cué, San Isidro-Salado, San Isidro-Colonia y San Isidro-Don Bosco (Lambaré y Limpio), además de Puerto Pabla-Zeballos Cué y Puerto Pabla-Mercado 4 (Lambaré y Asunción).
  • 3 de Febrero S.A. – Línea 454: ramales Super 6, Canal 13 (Itá y Lambaré) e Itá-Mariano Roque Alonso.

Al cierre de mayo de 2026, el sistema acumula 883.445 validaciones de transbordos desde su implementación en diciembre de 2025.