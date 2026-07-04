La deuda pública aumentó US$ 1.343 millones en cinco meses

En el documento publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)detalla que la deuda Gobierno del Paraguay al cierre de mayo último se ubicó en US$ 21.791 millones, 6,5% superior a diciembre del 2025 que en término de valores representaron unos US$ 1.343 millones más en cinco meses. El incremento registrado en la primera parte del año se debe en parte a la diferencia cambiaria y por la emisión de bonos soberanos en el mercado internacional en febrero último.

De acuerdo con el reporte oficial, el incremento de la deuda en la comparación anual fue del 14%, unos US$ 2.764 millones más. En cuanto a la participación de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), llegó al 36,2%, siendo inferior al 41% que llegó en diciembre último, esto pese al aumento que se registró en el saldo de los compromisos.

Este efecto se da justamente por la diferencia cambiaria ya que al cierre de diciembre del 2025, el dólar cotizaba a G. 6.700 en el mercado local, mientras que para mayo, el tipo de cambio ya se ubicó en G. 6.100.

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Deuda externa e interna

Al desagregar la deuda global por el origen de las mismas, se observa que el 83,8% corresponde a compromisos tomados en el exterior por un total de US$ 18.263 millones, y el 26,2% generada internamente por unos US$ 3.428 millones, según los datos que se desprenden del informe oficial del MEF

En lo que respecta a la deuda externa, el 40,6% corresponde a préstamos de multilaterales y bilaterales por un total de US$ 8.840 millones, aquí se registran los créditos otorgados por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), entre otros.

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Por otro lado, el 41,6% de la deuda externa al cuarto mes del año 2026 fue generada por la emisión de bonos soberanos por un total US$ 9.067 millones. La cartera de bonos soberanos emitidos en el exterior aumentó 14% en el último año, que representa un aumento de US$ 1.100 millones en 12 meses.

El Gobierno concretó en febrero último la emisión de bonos soberanos en el mercado internacional por valor de US$ 1.000 millones, emisión que fue íntegramente en guaraníes.

La deuda externa la completa el saldo en instrumento Llave en mano Ley N° 5.074/2013, por valor de US$ 355 millones.

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Deuda en la Administración Central

Por otra parte, al desagregar el reporte del MEF, por Fuente de Recursos, se observa que los compromisos de la Administración o Gobierno Central suman US$ 19.088 millones que representa el 87,6% del total de la deuda global. De esta cantidad, el 88% es por compromisos en el exterior y el 12% generada en el país.

La deuda de la administración o entes descentralizados (gobernaciones, municipalidades, entes autárquicos) con garantía soberana concentran una participación del 12% del saldo global de los compromisos estatales, sumó al mes de mayo último, US$ 2.240 millones.

Ajuste del PIB y baja del dólar

Cabe mencionar que el tamaño de la deuda en proporción al PIB sufrió un ajuste importante, pasando de un 41,3% de diciembre a 36,2% en mayo último. Este porcentaje fue variando durante el año 2025 debido al ajuste que sufrieron las proyecciones económicas, como también por la baja del tipo de cambio, lo cual beneficiaron al porcentaje de deuda.

Igualmente para el resultado del presente periodo ya fue incorporada la proyección de crecimiento del 4,2%, del Producto Interno Bruto (PIB) que sumado al efecto cambiario (por la baja del dólar) tuvo un incremento importante en la conversión de los valores a la divisa estadounidense. El PIB pasó de US$ 49.717 millones en el 2025, a un valor de US$ 60.238 millones a mayo último, situación que ayudó a bajar la proporción de la deuda respecto al PIB al 36,2%, a pesar de haber incrementado el valor de los compromisos asumidos.