Energía nuclear: una comitiva de ANDE y MOPC viajó a Viena en busca de una hoja de ruta

El presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, junto con el viceministro de Minas y Energía del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Mauricio Bejarano, y el embajador ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Juan Francisco Facetti, cumplieron una misión oficial en Viena, Austria, del 29 de junio al 3 de julio, para estructurar la incorporación de la tecnología atómica.

La comitiva analizó con especialistas del OIEA aspectos técnicos y regulatorios para implementar reactores modulares pequeños (SMR), una tecnología en fase de evaluación global.

Las jornadas incluyeron un encuentro directo con el director general del ente internacional, Rafael Mariano Grossi, con quien abordó las oportunidades de cooperación técnica y el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el desarrollo de proyectos estratégicos en el ámbito energético, en un escenario donde el consumo eléctrico nacional crece año tras año.

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Un paso más

“La participación de la ANDE en este encuentro fortalece su visión estratégica para el desarrollo del sistema eléctrico nacional y la evaluación responsable de tecnologías innovadoras”, señaló la empresa estatal en una publicación respecto al viaje.

Durante la apertura de las jornadas, los ingenieros de la ANDE Guido Chávez y José Vallejos, junto con Nelson Medina, expusieron sobre el marco legal vigente y las adecuaciones que requerirá la red eléctrica nacional, la cual arrastra históricas deficiencias de infraestructura.

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Este viaje a Europa representa un paso más en una agenda de la energía nuclear en el país, que cobró fuerza en abril de 2026, cuando Paraguay se convirtió en el epicentro del debate regional sobre reactores modulares luego de ser la sede de un evento que congregó a representantes de varios países para debatir sobre esta tecnología. Además, la ANDE firmó convenios de cooperación con el Departamento de Energía de EE.UU.

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Aunque el Plan Maestro de la ANDE al 2043 prioriza fuentes renovables ya conocidas como la energía solar fotovoltaica con almacenamiento, la urgencia de buscar nuevas matrices responde a que el excedente de Itaipú y Yacyretá podría agotarse antes de lo previsto.

Cabe recordar que desde la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) estiman que una planta con reactores atómicos modulares no estaría operativa hasta dentro de diez años, en 2035, incluso si la decisión de construirla se toma inmediatamente, dadas las complejas exigencias internacionales de seguridad física, salvaguardias y gestión de residuos radiactivos.