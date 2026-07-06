Itaipú cambia viejos pararrayos tras 40 años para evitar riesgos de explosión

La Superintendencia de Mantenimiento de la Dirección Técnica de Itaipú ejecuta el cambio progresivo de pararrayos en la Subestación Margen Derecha (SEMD). Estos componentes blindan el sistema contra los impactos de rayos y maniobras bruscas en la red de transmisión.

El plan consiste en retirar los antiguos equipos con aisladores de porcelana, instalados hace aproximadamente 40 años, para sustituirlos por tecnología de aisladores poliméricos de última generación. Los nuevos artefactos prometen una vida útil superior a los 25 años, resaltó la binacional.

Con este recambio tecnológico se busca minimizar de forma drástica el riesgo de colapsos estructurales y explosiones asociados al severo desgaste del material viejo.

Lea más: Compuertas del vertedero de Itaipú seguirán abiertas: hasta cuándo y por qué

Unas 30 unidades ya instaladas

Hasta el momento, los técnicos ya sustituyeron 30 unidades de pararrayos de 220 kV en puntos neurálgicos de la central. Las tareas civiles y electromecánicas se centraron en los transformadores identificados como T02/R01, T02/R02, T03/R03, T06 y T07.

Las cuadrillas operativas también intervinieron las líneas de transmisión que conectan con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), específicamente la Línea de Transmisión Acaray 1 y Acaray 2.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los trabajos respetan los plazos estipulados en el programa oficial de la entidad, de acuerdo con lo manifestado por el ingeniero Vicente Mendoza, referente de la Superintendencia de Mantenimiento.

Lea más: Itaipú incorpora nueva herramienta de supervisión meteorológica

Ajustes en pleno mantenimiento

Las labores de ingeniería requieren un complejo proceso de readecuación física y eléctrica antes de poner en servicio los nuevos protectores.

“Para la sustitución de estos pararrayos es necesario realizar previamente su comisionamiento, adaptar las bases y readecuar la parte activa de los conductores de interconexión”, detalló el Ing. Mendoza.

El profesional aclaró que, para que no se resienta el despacho de carga, las maniobras se coordinan minuciosamente. “Estas actividades se ejecutan aprovechando la desconexión de los equipos durante las tareas de mantenimiento preventivo”, explicó el técnico de la binacional.