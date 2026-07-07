ANDE suspende licitación de US$ 6,4 millones para su primera planta solar

La licitación, identificada como LPI N.° 1998-26, buscaba la “Adquisición de Equipos de Generación de Energía Solar Fotovoltaica” para montar un parque de 15 MW en el Bajo Chaco. El llamado ya había sido postergado una vez, del 1 al 8 de julio, antes de fuese suspendido.

Según la Resolución DNCP N.° 1.652/26, del 29 de junio, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ordenó la apertura de la protesta que presentó Récord Electric contra el pliego de bases, hecho que —según el Art. 129 de la Ley 7021/2022— trae aparejado, automáticamente, la suspensión del procedimiento en la etapa en que se encuentre.

La DNCP designó en un primer momento al abogado Fernando Carvallo como funcionario responsable de sustanciar el reclamo.

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Dos días después, en una segunda resolución, la DNCP N.° 1.684/26, del 1 de julio, el organismo reemplazó a Carvallo por “indisponibilidad del funcionario” y designó en su lugar a la abogada Janeth Cardozo para que instruya el procedimiento y elabore el dictamen correspondiente.

El expediente de la protesta lleva el número 483.407. Mientras no se resuelva, la ANDE no puede continuar con la licitación, salvo que pida ante la DNCP la continuidad total o parcial del proceso, presentando una declaración de responsabilidad del funcionario a cargo de la Unidad Operativa de Contrataciones.

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Todavía buscan el terreno

Más allá del freno administrativo, la propia ANDE arrastraba una indefinición de fondo: pese a que el proceso de licitación ya estaba en marcha, la institución aún no tiene asegurada la ubicación exacta donde se montarán los paneles.

Consultado al respecto semanas atrás, el gerente técnico de la ANDE, Ing. Tito Ocariz, admitió: “Estamos viendo el terreno. Será en otro lado, cerca de la Subestación Villa Hayes”.

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El plan técnico prevé transportar la energía generada hasta esa subestación para conectarla directamente en las barras de 23 kV, con el objetivo de “mejorar los niveles de tensión en la zona”, explicó Ocariz.

Un proyecto para ganar experiencia propia

El emprendimiento es paralelo a la megaplanta de 140 MW que prevén para la región Occidental, pero a diferencia de otros proyectos, el montaje de esta infraestructura será ejecutado directamente por técnicos de la empresa estatal.

Ocariz explicó que la iniciativa “tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de la ANDE en el diseño, construcción, operación y mantenimiento”, para que la empresa eléctrica gane “experiencia práctica en este tipo de tecnologías emergentes dentro del sistema eléctrico nacional”.

Con la protesta de Récord Electric, aún sin resolución y un cambio de instructor de por medio, la fecha en que la ANDE podrá retomar el proceso de adjudicación sigue sin definirse.