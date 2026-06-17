ANDE invertirá más de US$ 6,4 millones en una planta solar propia en el Chaco

El llamado, identificado como la LPN N° 1998-26, apunta a la “Adquisición de Equipos de Generación de Energía Solar Fotovoltaica”. A diferencia de otros proyectos concesionados, el montaje de esta infraestructura será ejecutado directamente por los técnicos de la empresa estatal.

El gerente técnico de la institución, Ing. Tito Ocariz, confirmó que el objetivo central es que la empresa pública deje de ser una simple espectadora en el avance de las energías renovables y adquiera conocimiento de campo.

“Este emprendimiento tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de la ANDE en el diseño, construcción, operación y mantenimiento”, explicó el alto funcionario.

Con este paso, la administración busca salir de la teoría y ganar “experiencia práctica en este tipo de tecnologías emergentes dentro del sistema eléctrico nacional”.

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Todavía buscan el terreno

Un detalle que llama la atención en la gestión de este proyecto es que, a pesar de que el proceso de licitación por más de US$ 6,4 millones ya está en marcha, la institución aún no tiene asegurada la ubicación exacta donde se montarán los paneles solares.

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Al ser consultado sobre si la planta fotovoltaica se instalará dentro del predio actual de la empresa estatal, Ocariz admitió la indefinición: “Estamos viendo el terreno. Será en otro lado, cerca de la Subestación Villa Hayes”.

Pese a que aún buscan la propiedad adecuada, el gerente aseguró que el plan técnico estipula que la energía generada será transportada hasta dicha subestación, para conectarla directamente en las barras de 23 kV.

El fin práctico de esta inyección de energía solar a la red eléctrica nacional será “mejorar los niveles de tensión en la zona”, según detalló el gerente técnico de la institución.

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Plazos de la licitación

Las empresas proveedoras interesadas en proveer los equipos para esta planta fotovoltaica tienen tiempo de presentar sus ofertas hasta el próximo miércoles 1 de julio de 2026, a las 09:00. La recepción de los documentos se realizará en el segundo piso del Departamento de Licitaciones de la sede central, ubicada sobre la avenida España y Padre Cardozo.

Ese mismo día, a las 09:15, se procederá a la apertura pública de los sobres en el Salón Auditorio de la ANDE, donde se conocerá qué firmas buscan quedarse con este millonario contrato de provisión.