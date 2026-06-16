ANDE: licitación de planta solar de 140 MW en el Chaco saldría en el segundo semestre

La convocatoria para la planta solar fotovoltaica de 140 MW en Loma Plata sigue sin aparecer en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). El director de Planificación y Estudios de la ANDE, Ing. Francisco Escudero, admitió que los procesos administrativos siguen pendientes. “Falta mucho aún por parte de la DNCP, luego la Autoridad de Aplicación (MOPC) y los trámites internos de la ANDE”, reconoció el funcionario.

Actualmente, la empresa estatal eléctrica procesa las sugerencias que recabó en la audiencia pública del 1 de junio. “Estamos en la fase de trabajar los aportes al borrador del pliego con el Banco Mundial y sus consultores en este mismo momento”, detalló Escudero.

Cabe recordar que durante la audiencia pública participaron más de 380 representantes nacionales e internacionales de empresas, consultoras, inversionistas y actores del sector energético interesados en el proyecto y medios de comunicación. En la ocasión fueron presentados los aspectos técnicos, financieros, comerciales, legales, ambientales y contractuales contemplados en el pliego, además de los requisitos de experiencia, capacidad financiera y criterios de evaluación y desempate que deberán cumplir los oferentes.

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Ante la incertidumbre sobre el calendario definitivo de este megaproyecto, el director de Planificación señaló que esperan poder hacer el llamado en el segundo semestre del año. “Sí, le corresponde a la ANDE llamar. Ojalá lo podamos hacer en este segundo semestre”, insistió.

Este plan piloto contempla una inyección de 140 MW en Loma Plata, departamento de Boquerón. La cifra es significativa, porque equivale prácticamente al 64% de la capacidad operativa que hoy tiene la central hidroeléctrica Acaray.

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El pliego exigirá la construcción integral del parque, el montaje de una línea de transmisión de 220 kV. de 7 kilómetros, y la ampliación de la Subestación Loma Plata, punto donde la energía ingresará al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

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Blindaje de tierras y nuevo modelo tarifario

Para evitar los clásicos contratiempos de expropiaciones que encarecen las obras del Estado, la ANDE aseguró el terreno. La institución firmó un contrato de arrendamiento por 30 años con una cooperativa menonita, asegurando 200 hectáreas estratégicas a solo 5 kilómetros de la subestación.

Asimismo, el pliego de bases no evaluará las propuestas en función a la tarifa de costo medio de la ANDE, sino mediante un precio de referencia máximo, calculado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, había aclarado que este tope contemplará el costo de la tecnología y la tasa de retorno exigida por el sector privado. “En cada licitación va a tener un precio de referencia diferente”, anunció.

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Energía comercial recién para el 2029

Si la institución logra superar sus propios tiempos burocráticos y adjudica la obra antes de fin de año, el montaje en la Región Occidental tomará unos 24 meses. Estiman que la fase de construcción abarcará íntegramente los años 2027 y 2028.

Con esos plazos, la planta solar fotovoltaica empezará a inyectar energía comercial al Paraguay recién a partir del 2029, poniendo a prueba el comportamiento de todo el tendido eléctrico chaqueño.

La administración actual planea usar este parque como un gran laboratorio de ensayo técnico. Según adelantó Sosa, la institución no esperará su conclusión para ir avanzando en otros proyectos similares: “No vamos a esperar que entre en operación esta planta, vamos a comenzar a licitar en serie”, prometió.

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Para evitar el desabastecimiento y acompañar la reconversión del mercado, el plan maestro que presentó la ANDE recientemente contempla la convocatoria a licitaciones anuales, sucesivas. Los objetivos técnicos establecidos en las proyecciones institucionales prevén la incorporación progresiva de un promedio de 800 MW (equivalentes a casi cuatro veces la capacidad de la Central Acaray) de generación fotovoltaica por año, un volumen que combina plantas de energía solar y sistemas de almacenamiento por baterías.