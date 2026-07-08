Reajuste salarial: guía completa de los nuevos montos por cada sector laboral

A partir del 1 de julio de 2026, rige oficialmente en todo Paraguay el nuevo reajuste salarial dispuesto por el Poder Ejecutivo. Tras el Decreto N° 6225, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) reglamentó los valores de los salarios mínimos que deben percibir los trabajadores, dependiendo de su rubro y modalidad contractual.

Para aquellos empleados en actividades diversas no especificadas, el salario mínimo mensual se fijó en G. 3.044.000, mientras que el jornal mínimo diario asciende a G. 117.077.

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Si usted cumple funciones en horario nocturno, debe saber que le corresponde un adicional del 30% previsto en la ley. En este caso, el salario mensual sube a G. 3.957.200 y el jornal diario a G. 152.200. Para quienes trabajan por hora, el valor diurno quedó en G. 12.683 y el nocturno en G. 18.844.

¿Cuánto deben cobrar en sectores específicos?

La resolución no solo afecta al salario básico, sino que actualiza las profesiones escalafonadas, que históricamente cuentan con acuerdos diferenciados debido a la naturaleza de su labor.

En el ámbito de la construcción, por ejemplo, un oficial de primera tiene ahora un piso salarial de G. 3.560.108, mientras que los ayudantes o peones de este sector se rigen por el básico de G. 3.074.451.

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Similares ajustes se observan en los talleres mecánicos, donde la alta especialización de un oficial de primera recibiría remuneración mensual de G. 3.962.688.

La industria de la alimentación y los servicios básicos también muestran valores diferentes. Un maestro panadero o confitero debe ganar desde este mes G. 3.613.073, y el salario de un maquinista de establecimientos fideeros automatizados se estableció en G. 3.653.316.

Por otro lado, en el área de seguridad y vigilancia privada, el salario se ajusta a la carga horaria. Un guardia que cumple una jornada de 12 horas diarias debe recibir una remuneración mensual de G. 4.566.001.

¿Cuánto debe cobrar un banquero o periodista?

En el segmento administrativo y de servicios profesionales, el sector bancario mantiene uno de los niveles iniciales más altos, con G. 4.917.731 para funcionarios que recién ingresan, cifra que escala según la antigüedad, pudiendo superar los G. 5.682.244 al alcanzar una década en la institución.

Por su parte, los trabajadores de prensa cuentan con un escalafón que inicia en G. 3.300.776 para reporteros, sube a G. 3.849.867 para redactores de primera y alcanza los G. 4.508.462 en el caso de los jefes de redacción.

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Finalmente, el sector primario, en los establecimientos agrícolas el mínimo se fijó en G. 3.150.541. Para los trabajadores de establecimientos ganaderos, el monto mensual reglamentado es de G. 2.130.800, y es una de las categorías con valores diferenciados más bajos dentro del esquema nacional.

En el sector comercial manufacturero, profesiones tradicionales como la de zapatero de primera categoría ahora tienen un salario base de G. 3.416.403

¿Cómo se implementaría para el tiempo parcial y aprendices?

Para los contratos de empleo a tiempo parcial, el valor de la hora diurna se fijó en G. 14.635 y la nocturna en G. 21.743. Por su parte, los jóvenes bajo el régimen de Aprendizaje Dual o contratos de aprendizaje deben recibir una remuneración mensual de G. 1.826.400.

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Es obligatorio que todos los empleadores muestren los nuevos salarios mínimos en lugares visibles dentro de las empresas. El incumplimiento de este reajuste es considerado una infracción grave.

Según el MTESS, las empresas que no abonen los montos correspondientes se exponen a multas que oscilan entre 10 y 30 jornales mínimos por cada trabajador afectado. Para realizar consultas o denuncias de forma anónima, la institución tiene habilitada la línea de WhatsApp (0993) 308 100.