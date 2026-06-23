Salario mínimo: Peña celebra como logro, pero la carga va al sector privado según diputado

El diputado Carlos Pereira (PLRA) cuestionó el discurso triunfalista de sus colegas oficialistas al indicar que el aumento del 5 por ciento del salario mínimo es un “logro del gobierno de Santiago Peña”, cuando lo único que hizo el presidente fue firmar un decreto y la responsabilidad recae sobre el sector empresarial formal.

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“El oficialismo celebra el aumento salarial como un gran logro cuando lo único que hizo el gobierno fue firmar un decreto y la carga lo tiene el empresariado, el sector privado”, dijo Carlos Pereira.

Acabar con los planilleros

El parlamentario indicó que sería motivo para celebrar si el gobierno decide eliminar el planillerismo o se disminuya los jugosos salarios públicos a los clanes familiares, no una suba del salario que en realidad lo absorbe el sector privado.

“El gobierno no tiene nada que celebrar, por que solo se carga al empresario. Celebra algo, cuando no aporta nada. Debería celebrar cuando disminuya el salario de los clanes familiares, y se les eche a los planilleros”, dijo Pereira.

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El parlamentario liberal agregó que si bien el sector trabajador está feliz por el aumento salarial, la felicidad va a durar máximo 10 días cuando se remarquen los costos de la canasta básica.

“Lo que hizo el gobierno es darle una ilusión así como nos da la Albirroja, pero que va a durar muy poco. En diez días se acabará la felicidad cuando suban todos los precios de la canasta básica”, sostuvo el diputado liberal.