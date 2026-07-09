Itaipú, en Brasil, apaga sus canales digitales y restringe información por veda electoral

Itaipú Binacional oficializó su apagón informativo en su margen izquierda al publicar en su página web la medida que busca blindar los canales públicos ante la coyuntura política y electoral de Brasil.

A través de un comunicado oficial, informaron que se adoptarán severas restricciones en la comunicación institucional para adecuarse a la “temporada cerrada” impuesta por la ley electoral.

Entre las medidas más drásticas resalta que “la sección de noticias ha sido eliminada del portal institucional” de la entidad.

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No obstante, aclararon que el sitio web www.itaipu.gov.br seguirá disponible para salvaguardar el acceso a contenidos e información relacionados con la transparencia.

Asimismo, se impuso un cepo a las plataformas digitales, aplicando “restricciones en los perfiles de Itaipú en redes sociales” como X, Facebook, Instagram, Threads, LinkedIn y YouTube.

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La estricta política de comunicación también alcanzará directamente a los medios de prensa locales e internacionales que cubren el día a día de la binacional.

El reporte oficial confirma la “restricción al envío de comunicados de prensa y otros contenidos institucionales”, lo que limitará drásticamente el flujo habitual de datos técnicos y políticos.

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Quedarán exceptuados únicamente “aquellos contenidos puramente educativos, pedagógicos o de interés público”, según reza el documento oficializado en la web institucional.

Desde la entidad aclaran que este freno comunicacional no afectará el funcionamiento interno ni los recursos de la represa. “Las actividades operativas, ambientales, sociales, técnicas y administrativas de Itaipú Binacional continúan con normalidad”, recalca de forma taxativa el informe de la margen izquierda.

Sin embargo, advierten que todas estas áreas remanentes seguirán rigurosamente “sujetas a las restricciones estipuladas por la ley en cuanto a la difusión de estas acciones”.