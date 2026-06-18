Itaipú: Brasil publica informe anual 2025 y señala que Paraguay paga casi la mitad por la energía

El reporte de Itaipú confirma que en el ejercicio 2025 el costo medio de la energía fue de 26,61 US$/MWh para nuestro país, mientras que el mercado brasileño abonó 49,94 US$/MWh.

Esta diferencia a favor de Paraguay se da pese a que la tarifa por potencia contratada se mantuvo congelada en 19,28 US$ por kW al mes para el trienio 2024-2026.

Según el documento divulgado por la margen izquierda, la brecha en el pago final obedece al impacto de la Remuneración por Cesión de Energía y a la cantidad total del suministro que efectivamente fue retirado por cada socio comercial.

El texto oficial recuerda: “El valor nominal del Coste Unitario del Servicio de Electricidad de ITAIPU (...) fue aprobado mediante una Resolución del Consejo de Administración”.

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Añade que la tarifa para este ejercicio equivale a un costo de 37,37 US$/MWh considerando la energía vinculada. La facturación total de la binacional fue de 2.884,8 millones de dólares, excluyendo el dinero de la compensación por cesión.

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En el balance global de la hidroeléctrica, la energía suministrada totalizó 72.446,7 GWh al sistema interconectado, lo que arrojó un costo medio general de 39,82 US$/MWh durante el año.

Fuerte salto en el consumo paraguayo

Un dato expuesto por el documento es el drástico incremento del consumo eléctrico nacional. De toda la producción, 25.768 GWh fueron inyectados a las redes de la ANDE, volumen equivalente a 2.942 MW promedio.

Esta cifra alcanzó para cubrir el 87,6% de la demanda de todo el mercado paraguayo y representó un crecimiento interanual del 26,4%, considerando que el año anterior el país retiró apenas 20.383 GWh.

Por su parte, el socio mayoritario recibió 46.679 GWh a través de la empresa estatal ENBPar. A pesar del enorme volumen, esta energía apenas logró cubrir el 6,7% de la colosal demanda del sistema brasileño.

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Récord histórico de eficiencia

Las cifras operativas revelan un escenario hidrológico crítico en el río Paraná. Las lluvias estuvieron bajas, dejando una afluencia de apenas 7.569 m³/s, lo que representa un 68% del promedio histórico (1983-2024).

A pesar del escaso caudal, la binacional generó 72.879 GWh —un aumento del 8,9% frente a 2024— y operó con un Factor de Capacidad Operativa (FCO) del 99,92%, exprimiendo al máximo cada gota de agua que pasó por las turbinas.

Finalmente, la productividad media de la usina se disparó a 1,1000 MW promedio/m³/s, el valor más alto de toda su historia. Este pico de eficiencia técnica se tradujo en una ganancia de 2.711.480 MWh adicionales.