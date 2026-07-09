ANDE intensifica jornadas presenciales: conozca el calendario para regularizar deudas, sin costo

Luego de las convocatorias registradas esta semana en José Leandro Oviedo (Itapúa), en Mariano Roque Alonso y en la comunidad de Nueva Mestre, departamento de Presidente Hayes, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) seguirá acercando sus oficinas comerciales a los barrios con el fin de facilitar la regularización de las cuentas pendientes de sus usuarios.

Desde la Gerencia Comercial de la ANDE recordaron que la campaña “Ñande Ahorro 2026” ofrece ventajas claves, como el beneficio de la exoneración del recargo por mora, el fraccionamiento de deudas acumuladas y la solicitud de aumento de carga eléctrica contratada de manera totalmente gratuita.

Paralelamente, a la atención de trámites en los municipios o plazas, las cuadrillas técnicas realizan mantenimientos de las redes de media y baja tensión, corte de ramas, cambios de postes y reparación del alumbrado público de la zona intervenida para intentar mitigar los constantes reclamos por la pésima calidad del servicio eléctrico.

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Calendario oficial de atención presencial

El cronograma oficial proveído por la institución detalla que las jornadas se desarrollarán en el horario de 08:00 a 14:00. Los usuarios deben acudir con su número de NIS y documento de identidad para realizar las gestiones.

Las siguientes fechas y puntos de atención ya están confirmados:

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Viernes 10 de julio: En Fernando de la Mora (Plaza 28 de Febrero) y en Ñumi (Comisaría Ñumi).

Lunes 13 de julio: En Itape (Local privado a coordinar).

Martes 14 de julio: En Curuzú / Paso Yobai (Local privado a coordinar).

Miércoles 15 de julio: En Lambaré (Municipalidad de Lambaré) y en Fassardi (Local privado a coordinar).

Jueves 16 de julio: En Yroysa / Independencia (Local privado a coordinar).

Viernes 17 de julio: En Eugenio A. Garay (Local privado a coordinar) y en San Antonio (Plaza Municipal de San Antonio).

Miércoles 22 de julio: En Ñemby (Municipalidad de Ñemby).

Jueves 23 de julio: En Limpio (Fundación Katupyry).

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El plazo vence este mes

Las autoridades de la estatal instan a no dejar el trámite para última hora. “Con una importante participación, realizamos una excelente Jornada de Atención Integral al Cliente. Si aún no aprovechaste los beneficios de ÑANDE AHORRO 2026, ¡todavía estás a tiempo! Hasta el 31 de julio accedé a todos los beneficios que tenemos para vos", informaron de manera oficial los voceros de la entidad tras la jornada en Mariano Roque Alonso.

La ciudadanía de Central y del interior del país tiene tres semanas para aprovechar estas facilidades barriales y evitar posteriores cortes del suministro por falta de pago o sobrecostos en la actualización de sus declaraciones de carga.