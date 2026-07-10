Expo Empleo ARP: mirá los detalles de las 678 vacancias este año

Mañana arranca la Expo 2026 de Mariano Roque Alonso y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), en alianza con la Asociación Rural del Paraguay (ARP), anunció detalles de la Expo Empleo ARP.

Este año se pondrá a disposición de la ciudadanía 678 vacancias laborales en más de 20 empresas de distintos sectores económicos. La jornada se desarrollará el jueves 16 de julio, de 8:00 a 12:00, en el Salón Social Germán Ruiz, ubicado en el predio ferial de la ARP, en Mariano Roque Alonso.

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¿Qué vacancias habrá?

Las vacancias abarcan puestos técnicos, operativos y administrativos en los sectores industrial, comercial, retail, alimentario, gastronómico, telecomunicaciones, salud, servicios y seguridad.

Entre los perfiles más solicitados se encuentran operarios de producción, asesores de ventas, personal de atención al cliente, operadores de call center, gestores de cobranzas, guardias de seguridad, repositores, cajeros, panaderos, carniceros, cocineros, mozos, auxiliares administrativos, vendedores de farmacia, playeros, supervisores, técnicos especializados y otros cargos de alta demanda.

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Dónde ver los requisitos para cada vacancia

Las vacancias ya se encuentran disponibles en la plataforma EmpleaPy, donde las personas interesadas pueden consultar los requisitos de cada puesto y postularse de manera anticipada. Este servicio gratuito del MTESS permite registrar el currículum, acceder a ofertas laborales vigentes en todo el país y agilizar los procesos de selección.

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Este año, las empresas participantes pertenecen a diversos sectores productivos e incluyen a Poll Par, Alimentos y Servicios Fritos, MTEL, Prosegur Paraguay, Farmacia Catedral, La Vienesa, Comercial San Cayetano, El Cacique, Díaz e Hijos, Petersen, Alex S.A., MV Aceros, Giménez Fernández S.A., Redcourt, Cumplo, Connecting, Berdea, Menpost, Gestión de Servicios, Foodco, Veyco y Credi Solución.