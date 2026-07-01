Según Peña ya cumplió la mitad de la meta de crear 500.000 empleos

El presidente Santiago Peña centró buena parte de su informe de gestión en presentar resultados económicos de su administración, con especial énfasis en indicadores como el crecimiento del país, el mantenimiento del grado de inversión y la reducción de la pobreza. En ese mismo marco, incorporó como uno de los hitos de su gobierno la mejora en el mercado laboral, particularmente la disminución de la tasa de desocupación.

Según lo expuesto por el mandatario, su administración ya habría cumplido “la mitad” de la meta planteada de generar 500.000 nuevos puestos de trabajo durante el periodo de gobierno. La afirmación busca reforzar la idea de una trayectoria favorable del empleo en paralelo al desempeño macroeconómico.

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¿Qué dicen los datos oficiales?

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) citadas en el material fuente, la ocupación habría aumentado en 2025 y ese incremento benefició a unas 118.000 personas. Sumado al avance registrado en 2024, el total acumulado desde el inicio de la actual administración superaría los 242.000 nuevas ocupaciones, un volumen que coincide con la idea oficial de estar a mitad de camino de la meta de 500.000.

No obstante, el mismo conjunto de datos introduce matices relevantes como el crecimiento de la ocupación estaría impulsado en parte por el aumento de trabajos independientes o por cuenta propia y la subocupación por insuficiencia de tiempo (de tiempo parcial). Además, los reportes del INE señalan que continúa siendo alta la informalidad laboral, un rasgo estructural que complica la lectura del progreso en términos de “empleo de calidad”.

En otras palabras, el panorama descrito por la estadística oficial sugiere un mercado de trabajo más dinámico en cantidad, pero todavía tensionado por condiciones de precariedad y menor cobertura de derechos asociados al empleo formal.

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Salario mínimo: aumento del 5% y tensión con el empresariado

Otro punto presentado por Peña como favorable para los trabajadores fue el reciente reajuste del salario mínimo. Según explicó, el incremento decretado fue del 5% y se ubicó por encima de la variación de la inflación, llevando el nuevo salario mínimo a G. 3.044.000.

El presidente justificó la medida como “equilibrada” en un contexto en el que, según su planteo, la economía crece por encima del 4%. Sin embargo, el ajuste no estuvo exento de resistencia ya que el sector empresarial se opuso al incremento por encima de la inflación, marcando un desacuerdo sobre el costo laboral y el impacto que podría tener en las empresas.