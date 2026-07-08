Vuelven a subir los combustibles a nivel internacional: ¿Cómo impactará en Paraguay?

Las crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos, junto con el debilitamiento de las expectativas de alcanzar un acuerdo que frene el conflicto en Medio Oriente, volvieron a sacudir al mercado internacional de los combustibles.

La nueva escalada de precios del petróleo y sus derivados pone en duda la posibilidad de que continúen las reducciones en los valores de venta al público que algunos emblemas comenzaron a aplicar recientemente en Paraguay.

Es que luego de que las cotizaciones retrocedieran desde los máximos registrados durante la crisis y varias distribuidoras trasladaran parte de esa baja a los consumidores, el mercado internacional volvió a cambiar de tendencia.

El repunte registrado hoy miércoles dificulta que las empresas puedan seguir reduciendo sus precios y, por el contrario, podría obligarlas a mantener los valores actuales o incluso ajustarlos si la escalada persiste.

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Cotización internacional tras el conflicto

De acuerdo con analistas del sector, antes del recrudecimiento del conflicto, a fines de febrero, la cotización internacional del gasoil —principal combustible utilizado por el transporte y la producción en Paraguay— se ubicaba en torno a US$ 2,50 por galón. Sin embargo, con el agravamiento de las hostilidades y la incertidumbre sobre el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, el precio llegó en marzo a un pico de US$ 4,30 por galón, lo que representó un incremento del 72%.

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Con el inicio de las negociaciones y una relativa normalización del tráfico marítimo, el mercado comenzó a corregirse durante junio. Al cierre de ese mes, la cotización de referencia descendió hasta US$ 3,21 por galón, alejándose de los máximos registrados durante la crisis.

No obstante, la nueva escalada del conflicto volvió a impactar en el mercado y este miércoles, la cotización internacional alcanzó nuevamente los US$ 3,71 por galón, un aumento de 15,6% respecto al cierre de junio, revirtiendo parte de la tendencia bajista observada en las últimas semanas.

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¿Cómo impactarán estas subas en Paraguay?

El consultor del sector de combustibles Miguel Velázquez explicó que la cotización internacional ya se encuentra alrededor de un 50% por encima del nivel registrado antes del conflicto y advirtió que el mercado continúa mostrando una alta volatilidad.

“Hoy en pantalla está cerca de US$ 3,75 por galón, cuando el 28 de febrero estaba en US$ 2,50. Eso representa un incremento cercano al 50%, y sigue variando minuto a minuto”, señaló.

Velázquez explicó que, además del aumento de la cotización internacional, también comenzarán a elevarse los costos logísticos debido a las dificultades para el transporte marítimo.

“No es solamente un mayor riesgo; también habrá un mayor costo del transporte. Con las restricciones en la zona del Estrecho de Ormuz, muchas embarcaciones se destinan hacia Asia y quedan menos buques disponibles para esta región, lo que encarece los fletes”, indicó.

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Respecto al impacto en el mercado paraguayo, el especialista sostuvo que las empresas que lograron comprar combustible durante la baja de precios todavía cuentan con stock adquirido a menores valores. Sin embargo, advirtió que la reposición se realizará con costos más elevados.

“Algunas compañías compraron cuando el precio había bajado y todavía tienen ese combustible. Pero cuando tengan que reponer, lo harán con valores mucho más altos. Probablemente intenten promediar los costos, pero esta situación frena cualquier intención de seguir reduciendo los precios”, afirmó.

Incluso consideró que este nuevo escenario podría impedir una eventual rebaja analizaban los emblemas.

“Lo que ya bajó, bajó. Pero este nuevo aumento prácticamente detiene cualquier posibilidad de nuevas reducciones en el corto plazo. Ahora habrá que esperar cómo evoluciona el conflicto y cómo reacciona el mercado internacional”, concluyó.