Segunda licitación 5G en Paraguay: Conatel recibe mañana las ofertas de los interesados

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) recibirá este viernes 10 de julio las ofertas de las empresas interesadas en participar de la segunda licitación para adjudicar licencias destinadas a la prestación de servicios de telefonía móvil, acceso a internet y transmisión de datos mediante tecnología 5G.

El proceso se desarrolla mientras continúa bajo fiscalización especial de la Contraloría General de la República (CGR) la anterior adjudicación otorgada a Nubicom Paraguay S.A., cuya implementación comercial aún sigue pendiente.

Pese a ese antecedente, el director suplente de Conatel, Víctor Martínez, afirmó que el nuevo llamado despertó interés entre potenciales participantes.

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Red 5G: Esperan participación de empresas locales

“En esta ocasión se presentaron unas 84 consultas y se respondieron todas. Hay interés, definitivamente hay interés”, señaló, al afirmar que las operadoras más grandes como Tigo y Personal se estarían presentando.

El funcionario agregó que varias empresas solicitaron certificados y otros documentos exigidos para participar en el proceso, lo que, a criterio del regulador, constituye otro indicio de que habrá oferentes.

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“Todo indica que se van a presentar. Mañana lo vamos a ver. Ojalá que sí, porque cuanto más empresas accedan al espectro y a esta tecnología, eso implicará inversiones muy importantes para el país y, sobre todo, una mejora en la calidad del servicio”, expresó el alto funcionario en entrevista con ABC.

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Varias etapas antes de adjudicar las licencias

Martínez explicó que la recepción de ofertas constituye solo la primera etapa del procedimiento licitatorio.

Tras la apertura de sobres, Conatel evaluará la documentación presentada para determinar qué empresas reúnen los requisitos para ser precalificadas. Posteriormente, dependiendo de la cantidad de interesados, el proceso podrá avanzar directamente a la selección o derivar en una subasta para definir la adjudicación de las frecuencias.

Finalmente, las empresas seleccionadas deberán cumplir una serie de obligaciones antes de recibir las licencias correspondientes.

“Tiene varios pasos esto, pero tengo la esperanza de que va a ser rápido”, manifestó.

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Nueva convocatoria

La licitación busca adjudicar licencias para operar servicios móviles de banda ancha utilizando frecuencias destinadas al desarrollo de redes 5G.

Este nuevo proceso se realiza mientras la primera adjudicación, concedida a Nubicom Paraguay S.A., continúa siendo objeto de una fiscalización especial de la Contraloría General de la República y la empresa aún no inició la prestación comercial del servicio.

La segunda convocatoria corresponde a la Licitación Nº 01/2026 Banda Ancha Móvil, aprobada mediante la Resolución de Directorio Nº 1309/2026, y contempla la asignación de espectro radioeléctrico en las bandas de 2.300 MHz y 3.500 MHz, consideradas estratégicas para la expansión de servicios móviles de alta velocidad.

Según el pliego aprobado por la institución, las licencias serán otorgadas mediante el mecanismo de subasta simultánea ascendente, a través del cual se definirá el precio final de adjudicación. Los lotes tendrán precios base que oscilan entre US$ 1 millón y US$ 1,6 millones.