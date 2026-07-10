Segunda licitación 5G en Paraguay: estas son las empresas interesadas

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dirigida por Juan Carlos Duarte, recibió este viernes las solicitudes de dos empresas interesadas en la segunda licitación para adjudicar licencias destinadas a la prestación de servicios de telefonía móvil, acceso a internet y transmisión de datos mediante tecnología 5G.

Se trata de Telefónica Celular del Paraguay SAE (Tigo) y Núcleo S.A. (Personal). La próxima semana el ente regulador prevé definir si ambas son precalificadas y si la adjudicación se realizará mediante una subasta o por un procedimiento simplificado.

Durante el acto de recepción de ofertas, el director suplente de Conatel, Víctor Martínez, informó a ABC que se presentaron solo las dos compañías dentro del plazo establecido, que se extendió de 8:00 a 9:00.

“Se recibieron dos solicitudes, una de parte de la empresa Telefónica Celular del Paraguay SAE, conocida con el nombre comercial de Tigo, y la otra de la empresa Núcleo S.A., conocida comercialmente como Personal”, informó.

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Red 5G: Verificación documental para la precalificación

Martínez explicó que, a partir de este acto, el equipo técnico realizará una verificación cuantitativa de la documentación presentada y que posteriormente la comisión evaluadora analizará el contenido de cada solicitud para elevar un informe al Directorio.

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“Queremos terminar la evaluación la próxima semana e incluso hacer el máximo esfuerzo para concluirla antes de mediados de semana y someter el informe al Directorio”, señaló.

Martínez agregó que la intención es identificar qué empresas cumplen todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones para ser declaradas precalificadas.

¿Habrá subasta?

Asimismo, el alto funcionario explicó que el mecanismo de adjudicación dependerá de las frecuencias solicitadas por las empresas.

En este sentido, explicó que la licitación de Conatel dispone de dos bloques de 100 megaherz, uno en la banda de 2.300 MHz y otro en la de 3.700 MHz. Cada empresa podrá manifestar, en un sobre cerrado, cuál de los bloques pretende adquirir.

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“Vamos a ver si coinciden en sus requerimientos. Si coinciden, iremos a subasta. Si no coinciden, podemos ir por el camino simplificado”, explicó.

Añadió que esa información aún no pudo ser verificada porque el pliego establece que la demanda declarada debe permanecer en sobre cerrado hasta la etapa correspondiente.

Depósito y adjudicación

Martínez agregó que, si no existe coincidencia en la frecuencia solicitada, las empresas serán notificadas para realizar el depósito inicial dentro de siete días hábiles, paso con el que avanzarán hacia la adjudicación de las licencias.

En cambio, si ambas solicitaron un mismo bloque de frecuencias, Conatel convocará a una subasta pública.

“Si hubiera coincidencia en un lote, vamos por subasta. Si no hay coincidencia, por el camino simplificado”, precisó.

En caso de subasta, las empresas tendrán diez días hábiles para efectuar el depósito inicial y posteriormente serán notificadas de la fecha, hora y lugar del remate.

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Monto de las licencias

De acuerdo con Martínez, el derecho de licencia para el bloque de 3.700 MHz tiene un precio base de US$ 1 millón, mientras que el correspondiente a la banda de 2.300 MHz asciende a US$ 1,6 millones. Los montos pueden aumentar en caso de que haya una subasta.

La definición sobre el mecanismo de adjudicación y las empresas precalificadas se conocería durante la próxima semana, una vez concluida la evaluación técnica de la documentación presentada.

Esta segunda licitación 5G de Paraguay busca adjudicar licencias para operar servicios móviles de banda ancha, utilizando frecuencias destinadas al desarrollo de redes 5G.

Este nuevo proceso se realiza mientras la primera adjudicación, concedida a Nubicom Paraguay S.A., continúa siendo objeto de una fiscalización especial de la Contraloría General de la República (CGR) y se duda de que la empresa haya iniciado la prestación comercial del servicio.