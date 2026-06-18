Tras cuatro prórrogas, Conatel declara desierta la cuestionada licitación de TV digital

Tras cuatro prórrogas, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dirigida por Juan Carlos Duarte, confirmó esta tarde que se declaró desierta la licitación que buscaba otorgar licencias para la explotación del Servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT), de cobertura nacional.

El gerente de Radiodifusión de Conatel, ingeniero Martín Gómez López, confirmó a ABC que ninguna de las empresas que adquirieron el pliego se presentó al acto de recepción y apertura de ofertas, realizado ayer.

El proceso debía recibir ofertas inicialmente el 11 de diciembre del año pasado, pero fue postergado en cuatro ocasiones. La última prórroga fue solicitada por la empresa V Media S.A., representada por Liz Raquel Vázquez Benítez, según la Resolución de Directorio N° 0729/2026, que extendió el plazo hasta el 17 de junio.

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Vázquez —hermana del empresario Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez— era una de las principales interesadas en el proceso. Desde el lanzamiento de la convocatoria se señalaron denuncias de supuesto direccionamiento hacia la firma, vinculada al Grupo Vázquez, que desde hace poco incursionó en el sector de medios de comunicación.

¿Grupo Vázquez desistió de licitación tras comprar Canal 13 y Unicanal?

V Media administra el diario La Tribuna y es considerada cercana a la actual administración de Santiago Peña, en un contexto en el que Ueno Bank, banco del Grupo Vázquez, accedió a recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y obtuvo contratos públicos relevantes.

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Llamativamente, tras las prórrogas solicitadas en el proceso de Conatel, V Media dejó de manifestar interés, en paralelo a la reciente adquisición de Canal 13 y Unicanal por parte del Grupo Vázquez.

El gerente de Radiodifusión de Conatel, Martín Gómez López, explicó que la falta de oferentes estaría vinculada principalmente a la alta inversión requerida y a la situación del mercado.

“Yo creo que las inversiones que se deberían realizar son grandes. Una red completa para todo el país es importante, y el modelo de negocio es la publicidad. A lo mejor ya está saturado el mercado, puede ser eso, aparte de las redes sociales que también hacen competencia a la televisión”, señaló.

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Indicó además que el llamado acumuló cuatro prórrogas con el objetivo de incentivar la participación, pero finalmente no se presentaron propuestas.

“Finalmente, habrán hecho los números y no les cerraba el negocio. Fueron cuatro prórrogas. Nuestro esfuerzo no surtió efecto”, agregó.

Inversión estimada y postura de Contatel tras compras de dos canales del grupo

Respecto a la inversión estimada, aclaró que el pliego no establecía un monto mínimo obligatorio, sino que las empresas debían presentar sus propias proyecciones, que luego eran evaluadas.

“Nosotros calculamos en equipos aproximadamente 2 millones de dólares, pero a eso hay que sumarle la compra o alquiler de terrenos para las torres. Eso puede disparar mucho más los costos”, explicó.

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Sobre el eventual vínculo entre el retiro de interés de V. Media y la compra de Canal 13 y Unicanal por parte del Grupo Vázquez, señaló que no contaba con información precisa, aunque ese escenario fue mencionado como una de las posibles razones por las cuales finalmente no se habrían presentado al proceso.

“En realidad, no sé si tienen que ver esas empresas. V Media era la que iba a presentarse. La que compró Canal 13 y Unicanal es Ueno Group o algo así”, indicó.

Finalmente, ante la consulta sobre una eventual nueva convocatoria, sostuvo que por el momento no está prevista una nueva licitación.

“Yo creo que ya no, más todavía después de que se dijo que estaba direccionado. No hubo tal cosa, era un proceso abierto. Pero ahora deberíamos hacer un estudio de mercado para ver si el sector está saturado. A corto plazo no hay planes”, concluyó.