Paraguay tiene una deuda manejable, pero el límite está en la baja recaudación, advierte economista 

Según el economista César Paredes, el debate fiscal del país está concentrado en la deuda cuando debería enfocarse en la capacidad de generar ingresos. La deuda pública paraguaya ronda actualmente el 40% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel que, comparado con otros países, todavía aparece como moderado.

Sin embargo, Paredes advierte que el análisis cambia cuando se mide frente a la recaudación estatal. “Nuestra deuda es baja en relación al PIB, pero es alta en relación a nuestra recaudación. Definitivamente, yo creo que no es preocupante tanto la deuda como la capacidad que tenemos de seguir creciendo con este nivel de recaudación. Necesitamos recaudar más”, afirmó.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la deuda pública de Paraguay cerró 2025 en torno a US$ 20.409 millones, equivalente al 41,2% del PIB. El economista considera que el grado de inversión obtenido por Paraguay abre oportunidades, pero también deja en evidencia la necesidad de fortalecer la estructura fiscal para sostener nuevos proyectos y compromisos.

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El límite de la informalidad como fuente de ingresos

Frente a quienes plantean que el principal camino para aumentar la recaudación es reducir la informalidad laboral, que según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) alcanza cerca del 60% de la población ocupada, Paredes sostiene que el margen disponible puede ser menor al esperado.

“El camino de la disminución de la informalidad, entendería que si no está agotado, está bastante cerca de estar agotado. El número puede ser 60% de informalidad, pero no creo que haya ese espacio (de triplicar recaudación)”, señaló.

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A su criterio, la mayor parte de la capacidad tributaria está concentrada en los grandes sectores de consumo y actividad económica. “Los grandes acopios de impuestos están en los supermercados, las estaciones de servicio, las bodegas. El plomero o el que arregla aire acondicionado no emite factura, pero consume”, explicó.

Ante este escenario, plantea avanzar hacia un nuevo equilibrio tributario mediante una suba gradual de los principales impuestos el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) e Impuesto a la Renta Personal (IRP). En referencia a las tasas actuales del IVA, IRE e IRP que están en 10% refirió que sería bueno aumentarlos a al menos un 12%.

“Para mí, hacerlo escalonado, hacerlo así en etapas, puede ser. En un periodo de cinco años, subiría tu capacidad de endeudamiento en US$ 4.000 o US$ 5.000 millones, sostuvo.

Crítica al esquema de pago a proveedoras

Paredes también cuestionó la estrategia impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para cancelar deudas pendientes con constructoras y farmacéuticas mediante la cesión de esos compromisos a entidades bancarias con descuentos.

El economista calificó la medida como una señal negativa desde el punto de vista institucional. “Eso es aprovecharse del acreedor. No está bien que el Estado haga eso. Es como que yo te diga: presté 10 millones, acá tenés 7 si querés. Me parece inmoral”, afirmó.

La cartera económica defiendió el esquema de pago por cesión de deuda que emitió a finales de mayo del 2026 indicando que no generará obligaciones adicionales para el fisco, mientras que otros economistas advierten que encarece el pago a largo plazo.

En otro momento de la entrevista, agregó que la decisión genera una diferencia entre el trato que recibe el proveedor externo y el proveedor local.

“Cumplo súper bien con mi proveedor de afuera, pero acá localmente que se aguanten los perros. Eso es una falta de institucionalidad terrible”, cuestionó.

Según Paredes, este tipo de prácticas afectan la percepción del Estado como pagador y pueden terminar frenando la actividad económica interna.

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El margen para seguir emitiendo deuda se achica

Al analizar la visión de los fondos internacionales sobre Paraguay, Paredes explicó que los inversores observan principalmente la capacidad del país para generar crecimiento y garantizar fuentes de pago.

“Paraguay todavía tiene un margen para seguir emitiendo deuda muy limitado. Se está reduciendo por nuestra capacidad de recaudación. Todo otra vez vuelve al tema de la recaudación”, indicó.

Para el ejecutivo, la sostenibilidad fiscal dependerá de que el país logre ampliar sus ingresos sin depender únicamente del endeudamiento.

En esa línea dijo que Paraguay mantiene oportunidades de inversión, pero advierte que aprovechar ese escenario dependerá de que el Estado pueda acompañar el crecimiento con una estructura fiscal más sólida.

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