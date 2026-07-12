Yabebyry: familia se sustenta con producción y venta de cítricos y hortalizas

Eugenia Barreto y Raúl Arsenio Fretes llevan 50 años de matrimonio y 40 años dedicados al cultivo de la tierra. Mantienen una producción agrícola familiar centrada en hortalizas y cítricos, con la que obtienen el sustento diario y productos para el autoconsumo.

La productora señaló que, cuando existe voluntad de trabajar, las instituciones brindan apoyo a los pequeños agricultores. Gracias a ello, lograron acceder a unas 400 plantas de naranja y 20 de mandarina, que fueron sembradas una sola vez y son mantenidas mediante tareas periódicas de limpieza.

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A esta producción sumaron una huerta donde cultivan de manera permanente zanahoria, remolacha, tomate, locote y lechuga. En el caso de esta última, la siembra se realiza de forma escalonada para garantizar cosechas continuas durante todo el año.

Asimismo, explicó que en la finca apuestan por métodos sostenibles, utilizando abonos naturales elaborados con residuos domésticos y estiércol, reduciendo al mínimo el uso de productos químicos. Además, reciben capacitaciones y asistencia técnica de ingenieros agrónomos, mientras rotan y renuevan anualmente las parcelas de cultivo para conservar la calidad de la producción.

Riesgos

Eugenia Barreto explicó que la actividad agrícola no está exenta de riesgos debido a fenómenos climáticos como lluvias excesivas, sequías y heladas. Mencionó que en el 2025 recibieron 7.000 plantas de cebolla, pero una parte importante de la producción se perdió por pudrición.

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Pese a las pérdidas, afirmó que la situación les dio más fuerza para continuar trabajando y seguir apostando a la producción familiar.

A las dificultades climáticas se suma el mal estado de la infraestructura vial, especialmente los tramos sin pavimento, que dificultan el traslado de los productos hasta los puntos de comercialización.

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Falta de mercado

La principal dificultad para los productores sigue siendo la falta de mercados y de canales de venta estables, situación que limita el crecimiento de la producción.

Ante esta realidad, comercializan sus productos de forma local y puerta a puerta, acompañados por su nieta Grisselle Fretes. Para facilitar las ventas, adaptan los precios y la presentación de los productos a la capacidad económica de los clientes. Como ejemplo, ofrecen cinco plantas de lechuga por G. 10.000.

Dos veces al año también participan en ferias donde, además de hortalizas, comercializan carne, gallina, huevos y queso.

El trabajo diario se sostiene con el esfuerzo de toda la familia, el apoyo de sus tres hijos y el acompañamiento de su nieta. La actividad no solo representa el sustento del hogar, sino que también permite abastecer a vecinos de la comunidad con productos frescos y saludables, finalizó.

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