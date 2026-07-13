Paraguay entra en una etapa “crucial” para evitar una crisis energética, según Javier Giménez

El jefe de Gabinete de la Presidencia, Javier Giménez, afirmó que Paraguay atraviesa un “periodo crucial” para definir el futuro de su matriz energética, ante las proyecciones que advierten que el país podría agotar su excedente de electricidad hacia 2030 si no se concretan nuevas fuentes de generación.

En una entrevista en el programa Mesa con EVP, el funcionario sostuvo que el Gobierno trabaja en varios frentes para garantizar el abastecimiento y acompañar el crecimiento industrial, en un escenario muy distinto al que históricamente caracterizó al país como exportador de energía gracias a Itaipú, Yacyretá y Acaray.

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Diversificar la generación para sostener el crecimiento

Giménez señaló que el Ejecutivo analiza distintas alternativas para ampliar la oferta energética. Entre ellas mencionó centrales termoeléctricas alimentadas con gas natural, la repotenciación de las hidroeléctricas existentes, proyectos de energía solar con sistemas de almacenamiento mediante baterías, parques eólicos y pequeñas centrales hidroeléctricas.

A su criterio, todas estas opciones deberán complementarse para sostener la expansión de la industria y responder al aumento sostenido de la demanda eléctrica.

En ese contexto, destacó especialmente el potencial de la energía solar. Reveló que, desde el Consejo de Itaipú, se impulsó un plan piloto con paneles solares flotantes sobre el embalse de la binacional, cuyos primeros resultados arrojan costos inferiores a los previstos inicialmente.

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Según explicó, los estudios estimaban una generación cercana a los US$ 60 o US$ 70 por megavatio, pero las primeras mediciones ubicarían ese costo entre US$ 30 y US$ 35 por megavatio, lo que considera un cambio significativo para futuros proyectos de gran escala.

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Gas de Vaca Muerta y repotenciación de represas

El jefe de Gabinete también confirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con Argentina para estudiar la posibilidad de traer gas desde el yacimiento de Vaca Muerta hasta Paraguay.

Indicó que ya existe una comisión técnica integrada por autoridades de ambos países para analizar la viabilidad del proyecto, que contempla distintas alternativas de trazado, tanto por el Chaco como por Formosa hasta Villa Hayes.

El objetivo, explicó, es utilizar ese combustible para generar electricidad mediante centrales termoeléctricas, ofreciendo una producción más estable que las fuentes renovables intermitentes.

Asimismo, mencionó la posibilidad de avanzar en la repotenciación de las unidades generadoras de las represas binacionales y en el desarrollo de proyectos eólicos, principalmente en zonas de mayor altura como Pedro Juan Caballero y Mbaracayú, además del aprovechamiento de pequeñas centrales hidroeléctricas en diversos afluentes del río Paraguay.

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Gobierno apuesta a inversiones privadas

Más allá de las alternativas técnicas, Giménez insistió en que el país deberá avanzar en reformas institucionales para atraer inversión privada al sector energético.

Sostuvo que existe interés de capitales extranjeros en desarrollar nuevas fuentes de generación, aunque advirtió que será necesario crear condiciones que permitan la participación de esos inversores en un mercado históricamente concentrado en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

En ese sentido, afirmó que el Gobierno busca consolidar a Paraguay como un destino atractivo para las inversiones mediante un clima de negocios favorable, reglas claras y menor burocracia.

Para Giménez, el desafío energético forma parte de una estrategia más amplia orientada a sostener el crecimiento económico y evitar que el país pierda competitividad cuando el excedente de energía deje de estar disponible.