Denuncian presunta actuación irregular del Indert en disputa por 20 hectáreas de tierra en Concepción

Ruth Cabañas y su padre, Aníbal Cabañas, denunciaron ante ABC una serie de presuntas irregularidades administrativas, hechos de violencia y actuaciones que, según sostienen, derivaron en la pérdida de una propiedad rural de 20 hectáreas en la colonia Excombatiente, distrito de Cañada San Juan, departamento de Concepción que, aseguran, les pertenece desde hace décadas.

De acuerdo con el relato de los denunciantes, Aníbal Cabañas residió durante más de 50 años en el inmueble, donde desarrolló actividades agrícolas y estableció su vivienda. Señalan que el conflicto comenzó en 2013, cuando Elena Colmán, media hermana de Cabañas, habría iniciado gestiones ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para acceder a la adjudicación del inmueble.

Según afirmó Ruth Cabañas, esa solicitud fue anulada debido a supuestas incompatibilidades para acceder a tierras destinadas a la reforma agraria. Sin embargo, sostuvo que en 2020 Elena Colmán ingresó al inmueble mediante una medida cautelar, situación que dio inicio a una serie de enfrentamientos y procesos judiciales.

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Cuestionamientos al manejo del expediente

Los denunciantes aseguran que detectaron presuntas irregularidades en la tramitación del expediente administrativo dentro del Indert. Según la hija del denunciante, existía un dictamen técnico que planteaba como alternativa la división del inmueble en dos parcelas, pero afirmó que posteriormente el curso del trámite cambió.

También cuestionó las dificultades que, según indicó, enfrentan para acceder a la documentación del caso y conocer el estado actual del expediente dentro de la institución. “La documentación no es clara y no sabemos qué pasó con el expediente. Pedimos transparencia para conocer cómo se tomaron las decisiones”, sostuvo.

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Reclamo contra la intervención del presidente del Indert

Ruth Cabañas cuestionó la actuación del presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, y afirmó que el rumbo del expediente habría cambiado luego de que el titular del ente recibiera a representantes de la contraparte.

Además, señaló que Ruiz Díaz acudió al lugar acompañado de funcionarios de la institución, pero que no escuchó la versión de Aníbal Cabañas ni la de los vecinos que respaldan su reclamo.

“Francisco Ruiz Díaz fue a coaccionar a mi papá. Además, dijo que con Elena hablaría por separado y mencionó a un supuesto policía de apellido Ortiz, que supuestamente le dijo a mi papá que peleara por la tierra y que lo iba a ayudar. Eso es mentira. Que el presidente del Indert presente pruebas de esa afirmación”, manifestó.

La postura difundida por el Indert

Meses atrás, el Indert difundió a través de sus redes sociales una publicación en la que el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, se refirió al caso y lo calificó como un conflicto vecinal.

Según la versión difundida por el ente, en la disputa estaría involucrado un suboficial mayor de la Policía Nacional, de apellido Ortiz, quien supuestamente tendría interés en acceder al inmueble para realizar un loteamiento comercial.

Asimismo, la institución señaló que Aníbal Cabañas no residía en el lugar, sino en el Chaco. Esta afirmación fue rechazada por Ruth Cabañas, quien sostuvo que su padre vivió durante décadas en la propiedad.

Denuncias ante organismos de control

Ruth Cabañas afirmó además que realizaron gestiones ante el Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), donde, según manifestó, funcionarios les habrían informado que el expediente no fue localizado.

Por su parte, Aníbal Cabañas cuestionó la falta de transparenciIndert: lo que dijo su presidente sobre los campesinos frente al ente y la solución al reclamoa en el manejo del caso y los obstáculos para acceder a información pública relacionada con el proceso. Indicó que presentaron denuncias ante la Contraloría General de la República y otras instancias competentes para solicitar una investigación sobre las actuaciones administrativas.

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“Con este reclamo buscamos que se esclarezcan los hechos denunciados y que se garantice un proceso transparente respecto a la situación de la propiedad que me pertenece”, expresó.

ABC intentó obtener la versión del presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, quien informó que se encontraba en una reunión. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no fue posible acceder a su descargo al igual que con Elena Colmán.