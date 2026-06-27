Soterramiento de línea de alta tensión en Costanera: ¿Cuándo culminará el desmontaje de las torres?

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que las obras del soterramiento de casi 3 km de la línea de alta tensión sobre la avenida Costanera Norte de Asunción ingresan a su tramo final, con el desmontaje de la primera de las siete torres de la línea anterior.

La directora de Obras Públicas del MOPC, la arquitecta Verónica Martínez, informó a ABC que la obra ya se encuentra en etapa final y que se prevé culminar el desmontaje de las torres el viernes 24 de julio.

La iniciativa forma parte del Proyecto de Resiliencia Urbana en la Franja Costera de Asunción y representa un paso importante en la recuperación del frente costero. La remoción progresiva de estas instalaciones permitirá despejar el entorno y acompañar la revitalización de áreas estratégicas de la ciudad.

Lea más: Obra del tramo Aeropuerto– Roque Alonso: propietario cercó zona intervenida tras denunciar invasión de su terreno

Trabajos en coordinación del la Ande y la Municipalidad

Las mejoras incluyen el retiro de conductores aéreos e hilos guarda, la eliminación de las torres de alta tensión y la remoción de las estructuras de transición ubicadas en el Parque Caballero.

Todo esto se realiza en coordinación con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Municipalidad de Asunción, bajo responsabilidad del Consorcio Tocsa-Tecnoedil y con financiamiento del Banco Mundial por G. 67.091 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las tareas se desarrollan de manera gradual y bajo estrictos protocolos de seguridad para minimizar riesgos y garantizar el normal funcionamiento de los sectores intervenidos. Además, no generarán afectaciones al tránsito vehicular en la avenida Costanera.

Posteriormente, se realizarán los procesos administrativos de cierre, completando una obra que contribuirá a mejorar el entorno urbano y la calidad de los espacios públicos en una de las zonas más emblemáticas de Asunción.

Lea más: ¿Conoce el plan de soterramiento de una línea de alta tensión en la Costanera?

Obra con préstamo de más de US$ 100 millones del Banco Mundial

El soterramiento de la línea de alta tensión es, hasta el momento, la única obra en ejecución del Proyecto de Resiliencia Urbana en la Franja Costera, financiada con un préstamo de hasta US$ 105 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial.

Para la implementación del programa, el Poder Ejecutivo promulgó en noviembre de 2023 la Ley Nº 7201/23, que aprobó el financiamiento. El plan busca fortalecer la infraestructura y mejorar la sostenibilidad del área central y costera de Asunción, a través de cuatro ejes principales: la revitalización del Banco San Miguel, la recuperación y ampliación del Parque Caballero, la puesta en valor del centro histórico de la capital y viviendas con la creación de un distrito eco-inclusivo, cuyo avance aún se encuentra pendiente.

Lea más: MOPC continuará con plan de US$ 105 millones para revitalizar Chacarita, centro histórico y parques

Aún sin obras en Parque Caballero, centro histórico, viviendas y Banco San Miguel

En relación con las obras previstas para el Parque Caballero y el Centro Histórico, la directora de Obras Públicas informó que las empresas responsables ya cuentan con contratos firmados para la ejecución de la Fase 1.

Según lo último que informó, avanzan en el diseño final y en la elaboración del proyecto ejecutivo de las infraestructuras, cuya aprobación se trabaja en conjunto con la Municipalidad de Asunción y la Secretaría Nacional de Cultura. Está previsto que las obras se inicien antes de julio.

Cabe señalar que la contratación del diseño ejecutivo (Fases 1 y 2), la construcción de las obras (Fase 1) y la gestión de operación y mantenimiento del histórico Parque Bernardino Caballero fue adjudicada a la empresa Tecnoedil por G. 61.025 millones.

La contratación del diseño ejecutivo y la construcción de obras de la Fase 1 del Centro Histórico de Asunción fue adjudicada al Consorcio Palma, integrado por la Compañía de Construcciones Civiles S.A. y la empresa TECO S.R.L., por G. 40.505 millones.

En lo que respecta a las viviendas y la infraestructura del denominado “Distrito Eco-Inclusivo”, se prevé lanzar el llamado a licitación en julio de 2026. El proyecto tiene como eje la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y la integración urbana, promoviendo soluciones habitacionales eficientes y espacios públicos de calidad.

En cuanto al componente correspondiente a la Reserva del Banco San Miguel, se informó que el llamado a licitación se encuentra en proceso de elaboración, en coordinación con las instituciones y entidades rectoras. El objetivo es fortalecer la conservación del área, proteger su biodiversidad y promover un manejo ambiental sostenible.