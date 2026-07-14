Economía
14 de julio de 2026 a la - 15:02

Verificación de vivencia de jubilados y pensionados: qué datos pide el MEF y cuáles no

La sede del Ministerio de Economía en la ciudad de Asunción.
La sede del Ministerio de Economía en la ciudad de Asunción.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un memo en el que recuerda a beneficiarios y a sus familiares cómo realiza la verificación de vivencia de jubilados y pensionados. Además, pidió comunicar los fallecimientos a través de la web.

Por ABC Color

El MEF emitió un memo en el que informa que realiza llamadas telefónicas a beneficiarios jubilatorios y pensionarios, o a sus familiares, con el único fin de confirmar que sigan vivos.

Destacan como importante que la DGJP no solicita números de cuentas bancarias, tarjetas, PIN, contraseñas, códigos de verificación ni otro dato confidencial.

Agregan que este procedimiento busca garantizar la continuidad de los beneficios con seguridad y transparencia.

Piden en el mismo que en caso de fallecimiento, se podrá solicitar únicamente la remisión del Certificado de Defunción.

Lea más: ¡Atención jubilados! Estos sistemas del MEF estarán fuera de servicio este miércoles

Documento informativo del Ministerio de Economía y Finanzas sobre verificación de vivencia con código QR y logos oficiales.
El Ministerio de Economía y Finanzas informa sobre la verificación de vivencia de beneficiarios jubilatorios y pensionarios.

Verificación de vivencia de jubilados y pensionados

Se recuerda que para la Comunicación de Beneficiarios Fallecidos está disponible la aplicación oficial, accesible mediante el QR del flyer o ingresando a la página web https://censos.hacienda.gov.py/informar-defuncion

Ante cualquier duda y para verificar la autenticidad de la comunicación, piden utilizar siempre los canales oficiales del MEF.

Formulario del Ministerio de Economía con encabezado visible y opciones de carga de archivos relacionadas con beneficiarios fallecidos.
Formulario de informe del MEF para jubilados o pensionados fallecidos.