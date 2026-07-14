Verificación de vivencia de jubilados y pensionados: qué datos pide el MEF y cuáles no

El MEF emitió un memo en el que informa que realiza llamadas telefónicas a beneficiarios jubilatorios y pensionarios, o a sus familiares, con el único fin de confirmar que sigan vivos.

Destacan como importante que la DGJP no solicita números de cuentas bancarias, tarjetas, PIN, contraseñas, códigos de verificación ni otro dato confidencial.

Agregan que este procedimiento busca garantizar la continuidad de los beneficios con seguridad y transparencia.

Piden en el mismo que en caso de fallecimiento, se podrá solicitar únicamente la remisión del Certificado de Defunción.

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Verificación de vivencia de jubilados y pensionados

Se recuerda que para la Comunicación de Beneficiarios Fallecidos está disponible la aplicación oficial, accesible mediante el QR del flyer o ingresando a la página web https://censos.hacienda.gov.py/informar-defuncion

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Ante cualquier duda y para verificar la autenticidad de la comunicación, piden utilizar siempre los canales oficiales del MEF.