Sigue la crisis en obras públicas: ejecución del MOPC cayó casi 25% en junio

La crisis en el sector de las obras públicas vuelve a evidenciarse con los datos oficiales. Según el último reporte de la Dirección de Planificación Económica del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), correspondiente al cierre de junio del ejercicio fiscal 2026, la inversión destinada a infraestructura física (Nivel 500) registró una marcada desaceleración durante el sexto mes del año.

Los datos oficiales de la institución muestran que en mayo el MOPC había ejecutado G. 400.000 millones para el pago de certificados de obras. Sin embargo, en junio el desembolso descendió a G. 300.220 millones.

La diferencia representa G. 99.780 millones menos para el circuito financiero de las empresas constructoras y sus proveedores. En términos porcentuales, equivale a una reducción del 24,95% en el ritmo mensual de pagos.

Lea más: Peña se jacta de las obras, pero omite el ahogo a contratistas por una deuda de US$ 340 millones

Primer semestre cerró con una ejecución del 42%

La menor ejecución de junio impactó en el resultado acumulado del primer semestre, un período que históricamente resulta clave para el avance de las obras debido a las condiciones climáticas más favorables.

Para todo el 2026, el Plan Financiero (PF) destinado a inversión física asciende a G. 4.884.691 millones. Al cierre del primer semestre, la ejecución efectiva alcanzó G. 2.042.045 millones, equivalente al 42% del total previsto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El MOPC, por su parte, destaca una “ejecución operativa” del 46% (G. 2.244.852 millones). No obstante, desde el sector de la construcción señalan que este indicador incluye compromisos que ni siquiera fueron obligados, por lo que todavía no cuentan con desembolsos efectivos debido a las restricciones del plan de caja administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Mientras tanto, el Gobierno mantiene como objetivo cerrar el año con un déficit fiscal del 1,5% del PIB, aunque el déficit anualizado hasta la fecha alcanza el 2,4%, de acuerdo con los datos oficiales.

Lea más: Reforma del transporte público: esta será la primera unidad funcional que licitará el MOPC, según Centurión

Contratistas siguen atentos a la cadena de pagos

El desfase entre los certificados emitidos y los recursos efectivamente desembolsados e incluso obligados continúa generando preocupación en el sector de la construcción.

Con un saldo pendiente de ejecución de G. 2.842.646 millones dentro del Plan Financiero para obras, el MOPC deberá acelerar significativamente el ritmo de ejecución durante el segundo semestre si pretende acercarse a los niveles registrados en años anteriores.

De lo contrario, resultará difícil alcanzar porcentajes de ejecución superiores al 80% al cierre del ejercicio, como ocurrió en años anteriores.

A inicios de julio, el Estado mantenía una deuda que asciende a unos US$ 340 millones con las empresas contratistas, de los cuales US$ 190 millones corresponden a certificados de obras pendientes de pago y otros US$ 150 millones a intereses acumulados, que sigue aumentando cada vez más por la falta de pago.

Lea más: Avenida Artigas: así es el millonario proyecto “llave en mano” del MOPC

La ejecución general también permanece rezagada

El panorama tampoco mejora al observar la ejecución presupuestaria global del MOPC, que incluye inversiones, remuneraciones, servicio de la deuda y gastos corrientes.

Al cierre del primer semestre, la ejecución efectiva alcanzó apenas el 42% del Plan Financiero.

De los G. 7.060.636 millones habilitados para este año, el MOPC ejecutó G. 2.972.474 millones durante los primeros seis meses, por lo que aún resta ejecutar G. 4.088.162 millones.

Si se considera la denominada “ejecución operativa”, que incorpora compromisos que aún no fueron obligados ni mucho menos pagados por falta de disponibilidad en el plan de caja, el porcentaje asciende al 45%, equivalente a G. 3.209.329 millones.