Canciller: Paraguay no se niega a negociar con China, pero mantiene su alianza con Taiwán

En la última Cumbre del Mercosur, el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, fue consultado sobre cómo observa Paraguay la posibilidad de que Brasil avance en una negociación con China, luego de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestara su intención de profundizar los vínculos con el gigante asiático.

Ramírez Lezcano señaló que las negociaciones con China son un tema que se viene dialogando desde hace varios años, teniendo en cuenta que ese país es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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“Paraguay no se niega a relaciones comerciales”

“Como ustedes saben, Paraguay no se niega a establecer relaciones comerciales con China, siempre y cuando no haya condicionamientos respecto de la relación diplomática que Paraguay sostiene y mantiene con Taiwán. Así que vamos a seguir el diálogo, vamos a negociar si esas son las condiciones; no tenemos ninguna restricción”, sostuvo el canciller.

Peña reivindica la alianza con Taiwán

La postura del canciller coincide con lo expresado por el presidente Santiago Peña en su último informe de gestión, donde sostuvo que “ser un jugador de clase mundial” exige una política exterior sólida y basada en principios, “que honre nuestra palabra ante los aliados”.

En ese contexto, el mandatario destacó a Taiwán como un "aliado estratégico y una nación hermana“, con la que Paraguay desarrolla proyectos de cooperación en educación, tecnología, vivienda y salud.

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Entre ellos mencionó la Universidad Politécnica Taiwán–Paraguay, una inversión cercana a los US$ 30 millones para la formación de profesionales en áreas de ingeniería.

Así como el proyecto “Yguazú Digital”, una iniciativa conjunta para construir uno de los mayores centros soberanos de computación para inteligencia artificial del mundo, según lo informado por las autoridades paraguayas.

Cooperación con impacto económico y social

En materia de cooperación financiera, Peña resaltó el financiamiento de US$ 200 millones otorgado por Taiwán para fortalecer el programa habitacional Che Róga Porã.

Asimismo, recordó que se encuentra en marcha el proyecto del Hospital General de Asunción, que contempla una inversión de US$ 62 millones, con un primer desembolso de US$ 20 millones.

De acuerdo con el informe presidencial, estos proyectos contribuyen a la generación de empleo, la reducción del déficit habitacional, el fortalecimiento del sistema de salud y el desarrollo del capital humano en áreas tecnológicas.

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Taiwán, un mercado clave para la carne paraguaya

Además de la cooperación financiera, Taiwán continúa siendo uno de los principales destinos de las exportaciones cárnicas paraguayas, según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Durante el 2025, fue el tercer mayor comprador de carne bovina paraguaya, con importaciones de 47.290.243 kilos por un valor de US$ 292 millones. También ocupó el segundo lugar entre los destinos de las menudencias bovinas, con compras de 6.065.498 kilos por US$ 20 millones.

En carne porcina, Taiwán se consolidó como el principal mercado para Paraguay, al adquirir 14.060.293 kilos por un valor de US$ 48 millones. Tanto la carne bovina como la porcina ingresan al mercado taiwanés con arancel cero.

A estos rubro exportados por el Paraguay se le suma la reciente apertura del mercado taiwanés para la carne aviar paraguaya. Tras años de negociaciones, el país logró habilitar ese destino y ya concretó el envío del primer cargamento de 150 toneladas de productos avícolas.