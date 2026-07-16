Analizan reducir al 35% el límite para embargar salarios por deudas

Como continuidad del plan anunciado a finales de junio, el Poder Ejecutivo dará el primer paso formal para avanzar en la reforma de la política salarial del país. La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, confirmó la convocatoria este jueves del Consejo Consultivo Tripartito ampliado, un espacio donde se presentarán los estudios técnicos ya finalizados sobre la desindexación del salario mínimo.

La intención del Gobierno es acelerar los debates para que el proyecto de ley pueda ser remitido al Congreso Nacional y aprobado antes del cese del periodo parlamentario de este año.

La desindexación busca romper el vínculo que actualmente existe entre el salario de los trabajadores y el costo de tasas, impuestos, contribuciones y multas, los cuales se encarecen de forma automática cada vez que se reajusta el sueldo básico.

Para sustituir esta referencia, el Ejecutivo plantea la creación de una unidad de medida referencial de precios.

“Se va a armar una especie de unidad de medida para multas, impuestos, tasas y contribuciones. Hoy tenés una multa y te cobran dos jornales; pagás un documento y es un jornal. Eso se va a desindexar y se va a establecer un importe asociado a una nueva unidad”, explicó la ministra Recalde.

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La regulación y coordinación de esta nueva métrica ya no recaerá sobre el Ministerio de Trabajo. Según adelantó la secretaria de Estado, la parte tributaria se transferiría a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), mientras que los demás aranceles y sanciones podrían quedar a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) o la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).

Proponen reducir el límite de embargos

Además de la desindexación, la ministra reveló que la mesa tripartita priorizará una medida de impacto para el bolsillo de los trabajadores endeudados: reducir los niveles permitidos de embargabilidad de los salarios.

Actualmente, la ley permite embargar hasta un 50% del salario de un trabajador por orden judicial. La propuesta del Ministerio de Trabajo es reducir ese tope a un máximo del 35%.

“Hay mucha gente que sufre estos descuentos compulsivos a través de medidas judiciales o de otro tipo para que el salario le alcance a la gente y no sea absorbido en su totalidad por deudas”, justificó Recalde.

Código Laboral no será tema de discusión

Ante las consultas sobre si esta mesa abriría el debate a una reforma integral del Código Laboral, Recalde aclaró que no se tocarán otros capítulos. El espacio se concentrará exclusivamente en la política salarial y los compromisos asumidos previamente en las actas del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam).

La mesa de trabajo de esta tarde contará con la participación de gremios empresariales (Feprinco, Unión Industrial Paraguaya, Asociación Rural del Paraguay), centrales obreras, el MEF, el MIC, el Instituto Nacional de Estadística (INE), académicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción y diversas ONG especializadas en el mercado laboral.

El cronograma de trabajo prevé reuniones periódicas cada 20 días, estimando que el segundo encuentro oficial se concrete durante la primera quincena de agosto para empezar a definir la nueva fórmula de reajuste del salario mínimo.

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