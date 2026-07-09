Tres de cada cuatro trabajadores del decil más pobre no alcanza el mínimo

En el D1, que agrupa a los hogares de menor ingreso per cápita, el 75,7% de los asalariados privados percibe menos del SMLV. Solo el 11,7% gana exactamente el salario mínimo y apenas el 12,6% supera ese nivel, reflejando una fuerte precariedad en el extremo inferior de la distribución: tres de cada cuatro trabajadores asalariados privados en el decil más bajo no alcanzan el piso salarial legal.

La situación mejora parcialmente en el D2, aunque todavía el 59,3% se mantiene por debajo del mínimo, con un 14,8% en el salario mínimo y un 25,9% por encima.

La tendencia descendente del peso de los salarios inferiores al mínimo continúa en los deciles intermedios. En el D3, el 55,1% gana menos del SMLV; en el D4, la proporción baja a 48,1%; y en el D5, llega a 46,6%. Esto implica que incluso en la mitad de la distribución de ingresos del hogar, una parte considerable de los asalariados privados aún recibe remuneraciones inferiores al salario mínimo.

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El dato es relevante porque muestra que el problema no se limita a los hogares más pobres, sino que se extiende hacia segmentos medios-bajos del mercado laboral.

El salario mínimo aparece con mayor peso relativo en los deciles centrales. En el D5, el 28,5% de los asalariados privados gana exactamente el SMLV, el porcentaje más alto del gráfico para este tramo. También se observan niveles importantes en el D7, con 24,9%, y en el D8, con 23,9%. Esto sugiere que el salario mínimo funciona como una referencia importante para una franja amplia de trabajadores, especialmente en los sectores medios de la distribución.

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Sin embargo, no necesariamente garantiza movilidad hacia los deciles superiores, ya que una parte significativa de estos hogares continúa dependiendo de ingresos laborales ajustados al piso legal.

A partir del D7, el escenario cambia con mayor claridad. En ese decil, el 42,9% de los asalariados privados ya gana más del SMLV, frente a un 32,2% que gana menos. En el D8, la proporción con ingresos superiores al mínimo sube a 52,8%; en el D9, alcanza 57,0%; y en el D10, llega a 75,8%. El contraste con el D1 es contundente: mientras en el decil más pobre el 75,7% gana menos del mínimo, en el decil más alto el 75,8% gana por encima del mínimo.

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Desde una lectura socioeconómica, los datos exponen una segmentación profunda del mercado laboral privado. Los trabajadores de hogares con menor ingreso per cápita enfrentan mayor vulnerabilidad salarial, menor capacidad de consumo y menor margen para absorber aumentos en alimentos, transporte, alquileres o servicios básicos.

En cambio, los asalariados de los deciles altos acceden en mayor proporción a empleos con remuneraciones superiores al mínimo, lo que refuerza la distancia entre los extremos de la distribución.

La información oficial permite observar que el salario mínimo no impacta de forma homogénea en toda la estructura social. Para los deciles bajos, el desafío principal es alcanzar ese umbral; para los deciles medios, el SMLV opera como referencia dominante; y para los deciles altos, el ingreso laboral se despega con mayor fuerza del piso legal.

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El resultado es una fotografía clara de desigualdad salarial: el lugar que ocupa un trabajador en la distribución del ingreso del hogar está estrechamente asociado con su probabilidad de ganar menos, igual o más que el salario mínimo.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.