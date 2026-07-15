Ayolas: cuatro candidatos para la Intendencia y solo dos listas para la Junta Municipal

El Partido Colorado postula a José Mutti (ANR – Añetete), Lista 1, como candidato a intendente. En la nómina de 12 aspirantes a la Junta Municipal figuran dos actuales concejales que buscan el rekutu: William Aquino (ANR – HC), quien aspira a un tercer periodo, y Dennis Flores (ANR – HC).

Por otro lado, la Alianza Recuperemos el Paraíso está integrada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Participación Ciudadana y Yo Creo, que impulsa la candidatura a la Intendencia de Dennis Dioff (Yo Creo).

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La Alianza presenta una lista unificada para la concejalía de Ayolas, integrada por seis candidatos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cuatro de Yo Creo y dos de Participación Ciudadana.

El candidato a concejal municipal Isidro Vera (Participación Ciudadana) señaló que la inscripción de las candidaturas fue realizada ante el Juzgado Electoral de Misiones, conforme a lo establecido en la Resolución N ° 78/2025 del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que establece el cronograma para los comicios municipales del 4 de octubre de 2026.

Por otro lado, el Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), Lista 7, postula a Evaristo Ramírez (UNACE) para la Intendencia, mientras que el Partido Patriotas Independientes (PPI), Lista 6, presenta la candidatura de Andrés Morel Espínola (PPI). Ambas nucleaciones políticas no inscribieron listas para la Junta Municipal.

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Locales de votación

Para las elecciones municipales del próximo 4 de octubre se habilitarán tres locales de votación en el distrito de Ayolas. Dos de ellos funcionarán en el Colegio Villa Permanente y en la Escuela Básica N° 1915 Agustín Pío Barrios, donde estarán disponibles 20 mesas en cada institución.

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En la compañía Corateí, los electores podrán sufragar en la Escuela Básica N° 2351 San Antonio de Padua, donde serán habilitadas dos mesas. En total, el distrito contará con 42 mesas receptoras de votos para que la ciudadanía elija a las próximas autoridades municipales.