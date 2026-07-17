MEF desembolsó más de US$ 27 millones esta semana a proveedores del Estado

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que en la semana con el desembolso de G. 167.467 millones (US$ 27,5 millones) a proveedores y acreedores del Estado, a fin de honrar compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas en la semana correspondida entre el 6 de julio y el 15 de julio de este año.

El boletín remitido por la cartera de Economía señala que los G. 167.467 millones se pagaron G. 30.080 millones con Fuente 10 “Recursos del Tesoro”, G. 34.356 millones con Fuente 20 “Recursos del Crédito Público” y G. 103.031 millones con Fuente 30 “Recursos Institucionales”.

Los pagos corresponden a proveedores del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Trabajo, Universidad Nacional de Asunción, Ministerio del Interior y Ministerio de Relaciones Exteriores.

El MEF refiere que la Tesorería Pública realiza el proceso de transferencias de recursos de manera sostenida, conforme a la fecha de presentación de las STR ingresadas por las instituciones públicas.

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Calendario de pagos disponibles en la web

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

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Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.

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