El déficit fiscal anualizado se ubica en 2,6% del PIB, alrededor de US$ 1.700 millones

La cartera de Economía informó, esta mañana, que el déficit fiscal acumulado al cierre del primer semestre se ubicó en G. 4,7 billones (US$ 732,1 millones), equivalente al 1,2% del PIB.

En términos anualizados, el saldo negativo de las cuentas públicas alcanzó G. 10,4 billones (más de US$ 1.700 millones), equivalente al 2,6% del PIB, debido al menor ingreso de recursos de las binacionales y al aumento del gasto público.

El equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez, y el director general de Política Macro Fiscal, Marcelo Rodríguez, presentó este jueves el informe de situación financiera (Situfin).

El reporte habla de la actividad económica en general, incluye el monto del déficit fiscal (ingresos del fisco menos los egresos), la inflación, el tipo de cambio y otras variables macroeconómicas.

El reporte Situfin confirmó un déficit fiscal de G. 4,7 billones de enero a junio, equivalente a US$ 732,1 millones al cambio actual. El monto representa 1,2% del producto interno bruto (PIB) y se mantiene dentro del límite fiscal previsto para este año, de 1,5% del PIB, según el MEF.

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En términos anualizados (los últimos 12 meses), el déficit fiscal alcanzó G. 10,4 billones, equivalente al 2,6% del PIB (unos US$ 1.716 millones), detalló la cartera económica.

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Ingresos totales crecieron solo 0,5% al cierre del primer semestre

El director general de Política Macro Fiscal, Marcelo Rodríguez, informó que los ingresos totales del Estado crecieron apenas 0,5% al cierre del primer semestre de 2026, debido principalmente a la disminución de los recursos provenientes de las entidades binacionales que son los ingresos no tributarios.

Según explicó, esta caída restó 2,5 puntos porcentuales al crecimiento de los ingresos, aunque fue parcialmente compensada por el desempeño positivo de la recaudación tributaria.

Ingresos tributarios con “dinámica moderada”

Al cierre del mes de junio se observó una caída en los ingresos tributarios del 6,2% y en el acumulado del semestre registra un comportamiento positivo de 2,1%, impulsados por los impuestos internos, que crecieron 11,6%, especialmente por la evolución del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) 4,8%, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 4,1% y el Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU) 2,6%.

En esa línea cabe resaltar que, el primer semestre refleja, por un lado, la “dinámica moderada” de los ingresos fiscales, afectada principalmente por menores ingresos no tributarios y por el impacto del tipo de cambio sobre la recaudación externa.

En ese sentido, hay que recordar que el Presupuesto General de la Nación 2026 estableció un dólar por encima de los G. 7.800, mientras que en la actualidad, la moneda norteamericana se cotiza en torno a los G. 6.100. Según datos del la DNIT, a junio de 2026 la recaudación tributaria registró una reducción de US$ 30,8 millones afectada por el tipo de cambio del dólar.

Rodríguez dijo que los impuestos vinculados al comercio exterior continuaron mostrando una tendencia negativa, con una reducción acumulada de 13,3%, afectada principalmente por la menor recaudación del IVA a las importaciones (-7,5%). Asimismo, indicó que los ingresos no tributarios disminuyeron 5,2%, debido principalmente a la caída del 33% en los ingresos provenientes de las entidades binacionales.

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) sostuvo que se observó que este segundo trimestre llegó al 3,0% y que “está levemente por debajo” en comparación al segundo trimestre del 2025 que alcanzó 3,2%.

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Gasto se incrementó en 11,7%

Por otro lado, con respecto a la ejecución del gasto, Rodríguez explicó que el gasto total aumentó 11,7% durante el primer semestre, impulsado por mayores desembolsos en bienes y servicios (4,3%), remuneraciones (3,5%) y prestaciones sociales (3,5%) y donaciones (1,4%).

Precisó que los mayores incrementos se registraron en salud (23,4%), educación (15,8%), programas sociales (11%) y seguridad. También destacó el aumento en la compra de medicamentos (45,8%), asociado al proceso de regularización de pagos pendientes a proveedores farmacéuticos.

En cuanto al gasto salarial, afirmó que se mantiene bajo control y que la relación entre salarios e ingresos tributarios continúa por “debajo del promedio de los últimos años”. Agregó que alrededor del 80% de la masa salarial se concentra en los sectores de salud, educación y seguridad.

Rodríguez añadió que la inversión pública registró un crecimiento acumulado de 3,3%, impulsada principalmente por la ejecución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que aumentó 22,6% en el semestre y en el interanual de junio casi 36%.

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PIB: Ingreso fue menor al gasto

Por su parte, la gerente de Economía del MEF, Nathalia Rodríguez, informó que el déficit fiscal acumulado se ubicó en 1,2% del PIB al cierre de junio de 2026. Explicó que este resultado responde a la combinación de un menor crecimiento de los ingresos y una mayor ejecución del gasto público. Al cierre del semestre, los ingresos representaron 6,7% del PIB, mientras que los gastos alcanzaron 7,1% del PIB.

Añadió finalmente que el resultado primario, que excluye el pago de intereses de la deuda, registró un déficit de 0,9% del PIB, mientras que el déficit fiscal anualizado se situó en 2,6% del PIB, manteniéndose dentro de la trayectoria de convergencia fiscal establecida por el Gobierno.