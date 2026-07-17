Moody’s ratifica grado de inversión a Paraguay y mantiene la perspectiva estable

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer esta tarde, la confirmación de la calificación de grado de inversión por parte de la agencia calificadora Moody’s, que fue la primera en otorgar esta nota a Paraguay en julio del 2024

Según detalló el MEF, que la calificadora Moody´s confirmó la calificación soberana de Paraguay en Baa3, dentro del grado de inversión, con perspectiva estable. De acuerdo con los fundamentos expuestos desde la cartera estatal, dicha nota se respaldada por el sólido desempeño del crecimiento económico, una deuda pública relativamente baja y estable y la continuidad del marco de responsabilidad fiscal de mediano plazo.

Siempre de acuerdo con el documento del MEF, Moody’s además consideró que el perfil crediticio del país se encuentra respaldado por una política monetaria creíble, con una trayectoria de estabilidad de precios y externa, así como por la estabilidad política. Añade, que para la calificadora estos factores contribuyen a mantener una baja exposición general a riesgos que puedan afectar significativamente la capacidad de pago del país.

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Moody´sDestaca desempeño económico

Otro punto resaltado por el reporte del MEF, es hay un reconocimiento de Moody´s sobre el desempeño reciente de la economía paraguaya y señala que el crecimiento continúa siendo uno de los principales fundamentos de la calificación.

En ese sentido, Moody’s estima un crecimiento económico de alrededor de 4,5% para 2026 y en línea con la reciente mejora de proyecciones por parte del BCP. Señalan igualmente, que la continuidad de la inversión en infraestructura pública, junto con importantes proyectos de inversión privada, contribuirá a impulsar actividades de mayor valor agregado y una mayor diversificación de la economía.

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Perspectiva estable

En cuanto a la perspectiva, la Agencia también mantuvo un criterio estable, lo que según el MEF, refleja que los riesgos para la calificación se encuentran equilibrados. Añaden que la creciente diversificación de la economía, las inversiones públicas y privadas y la efectividad de las políticas fiscal y monetaria aportan capacidad de respuesta frente a posibles shocks.

Al mismo tiempo, la agencia identifica como factores de riesgo la exposición de la economía a eventos climáticos, dada la importancia de la agricultura y la generación hidroeléctrica.

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Limitada base de ingresos y fortalecer gestión financiera

En materia fiscal, el documento de MEF detalla que para Moody’s el nivel de la deuda pública es relativamente bajo y estable.

A su vez, identifica como desafíos la limitada base de ingresos del Gobierno y la proporción de deuda denominada en moneda extranjera. La calificadora también señala la necesidad de continuar fortaleciendo la gestión financiera pública y las instituciones del país, aunque no menciona sobre el déficit fiscal que nuevamente cerraría fuera del límite, e incumpliendo el plan de convergencia propuesto para este año.

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En cuanto a las deudas pendientes con proveedores del Estado, Moody’s consideró en su evaluación las medidas previstas por el Gobierno para regularizar las obligaciones pendientes reconocidas en 2026 y fortalecer la gestión financiera pública, mediante una mejor articulación entre el presupuesto y la programación financiera, así como mayores mecanismos de seguimiento y control del gasto.

La confirmación de la calificación Baa3 con perspectiva estable mantiene a Paraguay dentro del grado de inversión otorgado por Moody’s. Actualmente, el país cuenta también con la calificación BBB- con perspectiva estable de Standard & Poor’s, mientras que Fitch Ratings mantiene la calificación BB+ con perspectiva positiva.