Obra de Avelino Martínez: ¿Cuándo comenzará el pavimento de hormigón?

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) reportó que la rehabilitación de la avenida Avelino Martínez mantiene un ritmo sostenido con tareas de movimiento de suelo, drenaje pluvial, colocación de alcantarillas y preparación de sectores para la pavimentación prevista. Esta obra beneficiará a más de 15.000 personas que transitan diariamente por este corredor.

En el Lote 1, las máquinas operan por media calzada y bajo medidas de seguridad destinadas a reducir las molestias a vecinos, comerciantes y conductores.

La planificación prevé iniciar durante los primeros días de agosto la aplicación de hormigón hidráulico en las áreas preparadas para el pavimento.

De manera paralela, las alcantarillas prefabricadas se producen en plantas ubicadas en Villa Hayes y Luque. Este abastecimiento permitirá atender los puntos activos e incorporar nuevas zonas de intervención.}

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Obras en ejecución en Avelino

También prosigue la ejecución del Sistema 2.1 frente a la empresa Profarco, donde se construye una alcantarilla de 2,5 por 2,5 metros que funcionará como punto de descarga del drenaje.

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En el área correspondiente al Sistema 2.2 continúan las visitas a frentistas, la elaboración de actas de pre construcción y la recepción de consultas o reclamos.

En inmediaciones del Sistema 1, a unos 200 metros de Tres Bocas, se ejecutó además un cruce de ductos destinado a futuros cables de media tensión de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

La estructura no estaba contemplada originalmente en el contrato, pero fue incorporada a pedido de la institución para facilitar eventuales ampliaciones de la red eléctrica sin necesidad de intervenir posteriormente la nueva calzada. Aún no se informó el monto que representará dicha obra al contrato.

Este primer lote emplea actualmente a unas 200 personas en sus distintos frentes.

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Tres frentes en ejecución

Por su parte, el Lote 2 —que cuenta con cerca de 80 trabajadores— concentra actividades en tres puntos. El primero comprende el sector entre Ingeniero Agrónomo y Ycuá Pa’i; el segundo corresponde a la construcción de registros frente a Ycuá Pa’i, en dirección a Nuestra Señora de la Asunción; mientras que el tercero abarca la instalación de conductos hacia Santo Tomás.

Los elementos utilizados en este último sector se fabrican en Limpio, asegurando la provisión necesaria para ampliar gradualmente las intervenciones. La meta es completar durante agosto el trayecto comprendido entre Ingeniero Agrónomo y Nuestra Señora de la Asunción, incluida su pavimentación con hormigón.

Obras en Avelino costarán US$ 6,6 millones por km

Según el MOPC, los desvíos habilitados funcionan con normalidad y, hasta el momento, no se reportan inconvenientes. Al mismo tiempo, el equipo social mantiene el diálogo con los residentes, especialmente en los sitios donde ingresarán próximamente las cuadrillas.

La iniciativa abarca cerca de 6 kilómetros, desde Tres Bocas, en su conexión con la ruta PY01 (Acceso Sur), hasta San Lorenzo, sobre la PY02. Incluye calzada de hormigón hidráulico, desagüe pluvial, cordones cuneta y mejoramiento de calles transversales.

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La obra demandará una inversión total de G. 242.759 millones (unos US$ 39,8 millones al cambio actual), lo que significa un costo de unos US$ 6,6 millones por kilómetro, muy por encima del precio de las rutas en el país (entre US$ 1 y 2 millones por km).

El primer tramo, a cargo del Consorcio Vial GS (T&C S.A. y Black S.A.), representado por Francisco Griñó, adjudicado por G. 128.455 millones, se extiende desde el kilómetro 0,200 hasta el 3,5.

El segundo frente corresponde al Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/49 (Constructora Asunción S.A. y Enrique Edgardo Díaz Benza Cano), representado por José Díaz Benza, con una inversión de G. 114.303 millones, y comprende desde el kilómetro 3,5 hasta el 5,95.