MOPC: Por esta razón clausurarán el viaducto de Madame Lynch este sábado

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa que este sábado 18 de julio se realizarán labores de reparación de una junta de dilatación en el viaducto ubicado en la intersección de las avenidas Madame Lynch y Mariscal López.

La intervención se desarrollará de 13:00 a 23:00 y requerirá el cierre de media calzada en el sentido Asunción–Lambaré. La circulación permanecerá habilitada por el sector disponible, por lo que podrían registrarse demoras mientras se ejecutan las tareas.

El objetivo es mejorar el comportamiento estructural del paso a desnivel y brindar mayor comodidad y seguridad a los conductores que utilizan diariamente este concurrido corredor metropolitano.

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Cierre de viaducto de Madame Lynch: Instan a circular con precaución

Una vez concluida la reparación, se colocará una lomada temporal para proteger la junta hasta que alcance las condiciones necesarias para quedar completamente operativa.

Por este motivo, se solicita a los automovilistas reducir la velocidad, respetar la señalización instalada y circular con especial precaución al atravesar el área intervenida. También se recomienda planificar los desplazamientos y prever posibles demoras.

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Durante la ejecución de las obras, la Patrulla Caminera colaborará con el ordenamiento del tránsito en la zona para facilitar el desplazamiento y brindar apoyo a los usuarios de la vía.

Las tareas están a cargo de la empresa TECO S.R.L. y forman parte del contrato por G. 20.000 millones para el mantenimiento y reparación de pasos a desnivel, túneles y viaductos administrado por el MOPC.