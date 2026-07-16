Economía
16 de julio de 2026 a la - 19:43

MOPC: Por esta razón clausurarán el viaducto de Madame Lynch este sábado

Trabajador con chaleco reflectante verde en el viaducto de Madame Lynch, mientras un camión TIMBO pasa por su lado.
Realizan tareas de mantenimiento en la baranda del viaducto.

El MOPC anunció una intervención en uno de los pasos a desnivel de la avenida Madame Lynch, que obligará a modificar temporalmente la circulación este sábado. Conozca qué trabajos se realizarán, en qué horario y cómo afectará al tránsito.

Por Víctor Ferreira

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa que este sábado 18 de julio se realizarán labores de reparación de una junta de dilatación en el viaducto ubicado en la intersección de las avenidas Madame Lynch y Mariscal López.

La intervención se desarrollará de 13:00 a 23:00 y requerirá el cierre de media calzada en el sentido Asunción–Lambaré. La circulación permanecerá habilitada por el sector disponible, por lo que podrían registrarse demoras mientras se ejecutan las tareas.

El objetivo es mejorar el comportamiento estructural del paso a desnivel y brindar mayor comodidad y seguridad a los conductores que utilizan diariamente este concurrido corredor metropolitano.

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Trabajadores en chalecos de alta visibilidad llevan a cabo el mantenimiento del viaducto, con herramientas y vehículos visibles en el fondo.
Un grupo de trabajadores realiza tareas de mantenimiento en el viaducto de Madame Lynch y Mariscal López en Asunción.

Cierre de viaducto de Madame Lynch: Instan a circular con precaución

Una vez concluida la reparación, se colocará una lomada temporal para proteger la junta hasta que alcance las condiciones necesarias para quedar completamente operativa.

Por este motivo, se solicita a los automovilistas reducir la velocidad, respetar la señalización instalada y circular con especial precaución al atravesar el área intervenida. También se recomienda planificar los desplazamientos y prever posibles demoras.

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Durante la ejecución de las obras, la Patrulla Caminera colaborará con el ordenamiento del tránsito en la zona para facilitar el desplazamiento y brindar apoyo a los usuarios de la vía.

Las tareas están a cargo de la empresa TECO S.R.L. y forman parte del contrato por G. 20.000 millones para el mantenimiento y reparación de pasos a desnivel, túneles y viaductos administrado por el MOPC.