Viceministra insta a ver el aporte al IPS como una “inversión” y no un gasto

El Instituto de Previsión Social (IPS) registra un aumento de asegurados. La viceministra de Empleo y Seguridad Social, Verónica López, atribuyó el incremento a un mayor nivel de formalización del empleo en el país.

“Se da porque hay más formalización del empleo, la gente entendió que esta es una responsabilidad del sector empresarial y también el trabajador entendió que le conviene aportar a la seguridad social”, dijo.

Consultada sobre la situación que atraviesa la previsional, López evitó referirse a la crisis sanitaria derivada del desabastecimiento de medicamentos e insumos. No obstante, afirmó que el IPS cuenta con un sistema de cobertura “interesante” que va más allá de la atención médica.

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Viceministra destaca cobertura del IPS pese a la crisis

Según explicó, la seguridad social también contempla prestaciones económicas como subsidios por maternidad, reposo y jubilación.

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“La gente tiene que entender que el aporte a la seguridad social es una garantía amplia y que no solamente es una parte médica, sino que tiene que confiar en el sistema de seguridad social para poder ser cubierto en todas estas contingencias”, sostuvo.

“No es un gasto, sino una inversión a largo plazo”

La viceministra remarcó que, pese a los problemas de abastecimiento que enfrenta la previsional, el IPS continúa cumpliendo con el pago de las compensaciones económicas a los asegurados, entre ellas las relacionadas con la maternidad.

“Le alentamos a la gente que no piense que la seguridad social es un gasto, sino una inversión a largo plazo”, expresó.

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Actualmente, el Instituto de Previsión Social, presidido por Isaías Fretes, enfrenta una crisis por el desabastecimiento de insumos y, principalmente, de medicamentos, una situación que ha generado reiterados reclamos de los asegurados.