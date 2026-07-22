Recaudación tributaria en Paraguay se multiplicó por 4,6 en los últimos 15 años

El mayor aumento anual de la serie se registró en 2014, cuando la recaudación creció 24,1%. Otro avance destacado ocurrió en 2024, con una expansión de 21,3%, al pasar de G. 19,03 billones a G. 23,08 billones.

En 2025, el total volvió a crecer, pero a un ritmo más moderado de 5,7%, hasta G. 24,39 billones. El año 2020 marcó el menor incremento de la serie, de apenas 0,3% respecto de 2019, en un escenario de contracción económica debido a la pandemia.

La estructura tributaria presenta una elevada concentración en dos figuras. En 2025, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) recaudó G. 12,88 billones y representó el 52,8% del total. El Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) aportó G. 8,44 billones, equivalente a 34,6%.

En conjunto, ambos impuestos explicaron 87,4% de todos los ingresos incluidos en la tabla. Este peso confirma la fuerte dependencia de la recaudación respecto del consumo y de las rentas generadas por las empresas.

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El IVA mantuvo su posición como principal fuente de ingresos durante toda la serie. Su recaudación aumentó desde G. 2,91 billones, en 2010, hasta G. 12,88 billones, en 2025, un crecimiento acumulado de 342,4%. Solo entre 2024 y 2025 avanzó 12,3%, por encima del aumento del total.

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El IRE, presente en la serie desde 2020, pasó de G. 3,24 billones en ese año a G. 8,44 billones en 2025. Su incremento interanual más reciente fue de 1,9%. Entre los demás tributos, el Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU) ocupó el tercer lugar en 2025, con G. 1,60 billones y una participación de 6,6%. Sin embargo, su recaudación disminuyó 7,5% frente a 2024.

El Impuesto a la Renta Personal (IRP) sumó G. 587.609 millones, 16,6% más que el año anterior, y alcanzó un peso de 2,4%. Su evolución de largo plazo es una de las más pronunciadas: en 2010 había aportado G. 1.150 millones.

El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) recaudó G. 560.744 millones en 2025, con un aumento anual de 16,7%, aunque su participación se redujo desde 5,7% en 2010 hasta 2,3% en 2025.

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Por su parte, la categoría “Otros” cayó 74,3%, desde G. 446.740 millones en 2024 hasta G. 114.832 millones en 2025. Pese a esta disminución, el crecimiento del IVA, el IRP y el ISC sostuvo el resultado positivo del ejercicio.

Al 30 de junio de 2026, la DNIT acumuló G. 14,37 billones, equivalentes al 58,9% de todo lo recaudado en 2025. El IVA aportó 47,8% del total parcial; el IRE, 33,9%; y el IDU, 10,8%, tal como se puede observar en la infografía.

Debido a que se trata de datos correspondientes al primer semestre, estas participaciones no deben compararse de forma directa con las cifras anuales. Aun así, la información confirma que la recaudación continúa concentrada en pocos impuestos y que el IVA permanece como el principal pilar del sistema.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones