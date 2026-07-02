DNIT: ¿por qué bajó la recaudación aduanera y llegará Paraguay a su meta de crecimiento económico?

El Ministerio de Economía y Finanzas reportó que el mes de junio registró de nuevo una caída en la recaudación de impuestos aduaneros en Paraguay en comparación con lo recaudado el mismo mes en 2025, atribuyendo esa diferencia negativa principalmente a la baja cotización del dólar.

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), dijo que la recaudación de impuestos aduaneros en junio de este año fue un 5 por ciento más baja que la de junio de 2025.

“La explicación más general es el tipo de cambio, que golpea mucho a la recaudación aduanera”, dijo. Explicó que la cotización actual del dólar en Paraguay, donde hoy un dólar se sitúa alrededor de 6.000 guaraníes, es un 22 por ciento más baja que en junio del año pasado, cuando un dólar cotizaba a 7.700 guaraníes.

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Atribuyó también la contracción de las recaudaciones aduaneras a “la aprobación de regímenes especiales de exoneración de impuestos de exportación”.

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¿Cuánto ha crecido la economía paraguaya este año?

Orué explicó que en junio de este año sí se registró un crecimiento en la recaudación de impuestos internos de un 6 por ciento con relación a lo recaudado en el mismo mes el año pasado. Atribuyó ese crecimiento principalmente a la “expansión del consumo” y a la implementación de un impuesto a dividendos y utilidades.

Pero agregó que ese crecimiento es “insuficiente” para compensar la caída de las recaudaciones aduaneras.

Alentado por indicadores macroeconómicos favorables el año pasado, el Gobierno estimaba que la economía de Paraguay crecería este año en un 8 por ciento. Sin embargo, con la caída del dólar, ese crecimiento se ralentizó y, entre enero y junio, ha alcanzado solo un 2 por ciento.

Optimismo para el segundo semestre

El ministro Orué dijo creer que el índice de crecimiento mejorará en la segunda mitad del año, teniendo en cuenta que en el segundo semestre de 2025 el dólar comenzó a bajar en Paraguay, por lo que las comparaciones de recaudación se harán contra un dólar a un nivel de cotización más cercano al actual.

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Sin embargo, vaticinó que “en el mejor escenario” Paraguay cerraría el año con un crecimiento de alrededor del 6 por ciento, dos puntos porcentuales por debajo de lo previsto.

Y dijo confiar en que la situación actual es “una cuestión coyuntural” y que el crecimiento de la economía este año llevará a un “crecimiento importante” de las recaudaciones en impuestos en 2027.